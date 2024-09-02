В «городе химиков» фасады зданий на главных улицах города преобразились к юбилею. Фото

Фасады зданий главных улиц Усолья-Сибирского преобразились к юбилею

02 сентября 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Большие картины рассказывают об истории города Фото: пресс-служба «Росатома» «Город химиков» — Усолье-Сибирское (Иркутская область) — отметил свой 355-й день рождения. В честь этого события госкорпорация «Росатом» и Федеральный экологический оператор (ФГУП «ФЭО», предприятие «Росатома») пригласили различных талантливых художников, которые подарили городу новый облик, расписав фасады зданий Интернациональной улицы и Комсомольского проспекта, рассказали URA.RU в пресс-службе «Росатома». «Усолье-Сибирское — город химиков, который всегда имел большие традиции, большую историю и, самое главное, большой потенциал. Город является промышленным центром нашего большого региона. Вопросы экологической безопасности всегда были на первом плане в этом городе. В момент чрезвычайной ситуации Госкорпорация „Росатом“ протянула Усолью-Сибирскому руку помощи и помогла решить острую проблему на „Усольехимпроме“. Однако именно простые жители своим желанием, своими возможностями, своим трудолюбием, целеустремленностью и характером создали условия для победы», — заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Большие картины, созданные художниками коллектива «ЦЕХ» и творческого проекта «Голос улиц», помимо эстетической составляющей рассказывают об истории города, ценности природных ресурсов и экологической миссии «Росатома» и Федерального экологического оператора. «Когда мы впервые с командой Росатома приехали в Усолье-Сибирское, город жил в режиме чрезвычайной ситуации с угрозой экологической катастрофы. Именно тогда мы поверили, что наши усилия в сфере ликвидации накопленного в городе химиков экологического вреда позволят не только привести загрязненные территории в безопасное состояние, но и будут стимулировать развитие города. Мы видим, как город преобразился: с каждым годом он становится все более комфортным и уютным», — поделился директор «Росатом» по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Андрей Лебедев. Уже несколько лет госкорпорация «Росатом» является партнером городских властей. В Усолье-Сибирском также реализуется комплексный проект по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории бывшего предприятия «Усольхимпром». Уже несколько лет госкорпорация «Росатом» является партнером городских властей. В Усолье-Сибирском также реализуется комплексный проект по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории бывшего предприятия «Усольхимпром». Фото: пресс-служба «Росатома» Фото: пресс-служба «Росатома» Фото: пресс-служба «Росатома» Фото: пресс-служба «Росатома» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Город химиков» — Усолье-Сибирское (Иркутская область) — отметил свой 355-й день рождения. В честь этого события госкорпорация «Росатом» и Федеральный экологический оператор (ФГУП «ФЭО», предприятие «Росатома») пригласили различных талантливых художников, которые подарили городу новый облик, расписав фасады зданий Интернациональной улицы и Комсомольского проспекта, рассказали URA.RU в пресс-службе «Росатома». «Усолье-Сибирское — город химиков, который всегда имел большие традиции, большую историю и, самое главное, большой потенциал. Город является промышленным центром нашего большого региона. Вопросы экологической безопасности всегда были на первом плане в этом городе. В момент чрезвычайной ситуации Госкорпорация „Росатом“ протянула Усолью-Сибирскому руку помощи и помогла решить острую проблему на „Усольехимпроме“. Однако именно простые жители своим желанием, своими возможностями, своим трудолюбием, целеустремленностью и характером создали условия для победы», — заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Большие картины, созданные художниками коллектива «ЦЕХ» и творческого проекта «Голос улиц», помимо эстетической составляющей рассказывают об истории города, ценности природных ресурсов и экологической миссии «Росатома» и Федерального экологического оператора. «Когда мы впервые с командой Росатома приехали в Усолье-Сибирское, город жил в режиме чрезвычайной ситуации с угрозой экологической катастрофы. Именно тогда мы поверили, что наши усилия в сфере ликвидации накопленного в городе химиков экологического вреда позволят не только привести загрязненные территории в безопасное состояние, но и будут стимулировать развитие города. Мы видим, как город преобразился: с каждым годом он становится все более комфортным и уютным», — поделился директор «Росатом» по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Андрей Лебедев. Уже несколько лет госкорпорация «Росатом» является партнером городских властей. В Усолье-Сибирском также реализуется комплексный проект по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории бывшего предприятия «Усольхимпром». Уже несколько лет госкорпорация «Росатом» является партнером городских властей. В Усолье-Сибирском также реализуется комплексный проект по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории бывшего предприятия «Усольхимпром».