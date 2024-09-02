Кабмин РФ одобрил соглашение о проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии

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Торжественное открытие новой ТЭЦ Fortum в России - Челябинской ГРЭС Челябинск, пар, градирня
В Улан-Баторе планируется реконструкция ТЭЦ-3, следует из постановления правительства РФ Фото:

Кабинет министров РФ утвердил проект соглашения с Монголией о модернизации теплоэлектростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правовых актов.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона „О международных договорах Российской Федерации“ одобрить проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории Монголии», — говорится в постановлении. Соответствующий указ был утвержден правительством РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» заявил о проработке соглашения между Москвой и Улан-Батором, которое коснется поставок топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Монголию по льготным ценам. Кроме того, Путин также отметил, что Монголия сможет использовать часть газа при транзите его из РФ в Китай.

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Кабинет министров РФ утвердил проект соглашения с Монголией о модернизации теплоэлектростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правовых актов. «В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона „О международных договорах Российской Федерации“ одобрить проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории Монголии», — говорится в постановлении. Соответствующий указ был утвержден правительством РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» заявил о проработке соглашения между Москвой и Улан-Батором, которое коснется поставок топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Монголию по льготным ценам. Кроме того, Путин также отметил, что Монголия сможет использовать часть газа при транзите его из РФ в Китай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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