Кабмин РФ одобрил соглашение о проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии

02 сентября 2024 в 21:53 Размер текста - 17 +

В Улан-Баторе планируется реконструкция ТЭЦ-3, следует из постановления правительства РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кабинет министров РФ утвердил проект соглашения с Монголией о модернизации теплоэлектростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правовых актов. «В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона „О международных договорах Российской Федерации“ одобрить проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории Монголии», — говорится в постановлении. Соответствующий указ был утвержден правительством РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» заявил о проработке соглашения между Москвой и Улан-Батором, которое коснется поставок топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Монголию по льготным ценам. Кроме того, Путин также отметил, что Монголия сможет использовать часть газа при транзите его из РФ в Китай. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кабинет министров РФ утвердил проект соглашения с Монголией о модернизации теплоэлектростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правовых актов. «В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона „О международных договорах Российской Федерации“ одобрить проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории Монголии», — говорится в постановлении. Соответствующий указ был утвержден правительством РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» заявил о проработке соглашения между Москвой и Улан-Батором, которое коснется поставок топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Монголию по льготным ценам. Кроме того, Путин также отметил, что Монголия сможет использовать часть газа при транзите его из РФ в Китай.