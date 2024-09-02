Монголия не арестовала президента РФ Владимира Путина во время его визита в страну, несмотря на ордер на арест, выписанный Международным уголовным судом (МУС). Представитель МИД Украины Георгий Тихий подчеркнул, что невыполнение правительством своих обязательств в рамках Римского статута стало «серьезным ударом».
«Невыполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на арест Путина стало серьезным ударом по Международному уголовному суду», — сказал Тихий. Его слова опубликованы на официальной странице в социальной сети X.
В марте прошлого года непризнанная Россией досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордеры на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Решения суда, однако, не имеют юридической силы с точки зрения РФ и ряда других стран, включая США. Монголия не стала арестовывать президента РФ, несмотря на признание юрисдикции МУС в рамках Римского статута. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, визит лидера РФ готовился тщательно, поэтому Кремль не беспокоился по поводу задержания главы государства.
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