02 сентября 2024

Украина признала беспомощность МУС перед Путиным

Представитель МИД Украины: отказ Монголии арестовать Путина стал ударом по МУС
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Путина нанес удар по Международному уголовному суду, считает МИД Украины
Визит Путина нанес удар по Международному уголовному суду, считает МИД Украины Фото:
новость из сюжета
Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Монголия не арестовала президента РФ Владимира Путина во время его визита в страну, несмотря на ордер на арест, выписанный Международным уголовным судом (МУС). Представитель МИД Украины Георгий Тихий подчеркнул, что невыполнение правительством своих обязательств в рамках Римского статута стало «серьезным ударом».

«Невыполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на арест Путина стало серьезным ударом по Международному уголовному суду», — сказал Тихий. Его слова опубликованы на официальной странице в социальной сети X.

В марте прошлого года непризнанная Россией досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордеры на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Решения суда, однако, не имеют юридической силы с точки зрения РФ и ряда других стран, включая США. Монголия не стала арестовывать президента РФ, несмотря на признание юрисдикции МУС в рамках Римского статута. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, визит лидера РФ готовился тщательно, поэтому Кремль не беспокоился по поводу задержания главы государства.

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Монголия не арестовала президента РФ Владимира Путина во время его визита в страну, несмотря на ордер на арест, выписанный Международным уголовным судом (МУС). Представитель МИД Украины Георгий Тихий подчеркнул, что невыполнение правительством своих обязательств в рамках Римского статута стало «серьезным ударом». «Невыполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на арест Путина стало серьезным ударом по Международному уголовному суду», — сказал Тихий. Его слова опубликованы на официальной странице в социальной сети X. В марте прошлого года непризнанная Россией досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордеры на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Решения суда, однако, не имеют юридической силы с точки зрения РФ и ряда других стран, включая США. Монголия не стала арестовывать президента РФ, несмотря на признание юрисдикции МУС в рамках Римского статута. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, визит лидера РФ готовился тщательно, поэтому Кремль не беспокоился по поводу задержания главы государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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