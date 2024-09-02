02 сентября 2024

Генерал Попов не согласился с ограничением срока для ознакомления с делом

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Попов обжаловал сокращения срока для ознакомления с материалами дела
Попов обжаловал сокращения срока для ознакомления с материалами дела Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обжаловал изменение сроков для ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС и отмечает, что экс-сотруднику Минобороны РФ осталось изучить почти 10 томов судебных документов.

«Решение об ограничении со сроком ознакомления с уголовным делом мы уже обжаловали. Я и мой доверитель ознакомились с 30 томами из 37 томов, поэтому настаиваем, что сейчас окончание предварительного следствия преждевременно», — сообщил ТАСС адвокат Попова Сергей Буйновский.

По мнению адвоката, следствие необоснованно отклонило запрос защиты о допросе ключевых свидетелей. Как считает Буйновский, они могли бы подтвердить невиновность Попова.

Генерал-майор Попов был задержан в мае, он стал фигурантом дела о хищении более 1,7 тысяч тонн металла. Главным доказательством по делу стал перевод денег на карту. Следствие оценивает ущерб от его действий в 100 миллионов рублей. Попов вину не признает.

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Обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обжаловал изменение сроков для ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС и отмечает, что экс-сотруднику Минобороны РФ осталось изучить почти 10 томов судебных документов. «Решение об ограничении со сроком ознакомления с уголовным делом мы уже обжаловали. Я и мой доверитель ознакомились с 30 томами из 37 томов, поэтому настаиваем, что сейчас окончание предварительного следствия преждевременно», — сообщил ТАСС адвокат Попова Сергей Буйновский. По мнению адвоката, следствие необоснованно отклонило запрос защиты о допросе ключевых свидетелей. Как считает Буйновский, они могли бы подтвердить невиновность Попова. Генерал-майор Попов был задержан в мае, он стал фигурантом дела о хищении более 1,7 тысяч тонн металла. Главным доказательством по делу стал перевод денег на карту. Следствие оценивает ущерб от его действий в 100 миллионов рублей. Попов вину не признает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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