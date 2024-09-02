Генерал Попов не согласился с ограничением срока для ознакомления с делом

Обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обжаловал изменение сроков для ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС и отмечает, что экс-сотруднику Минобороны РФ осталось изучить почти 10 томов судебных документов.
«Решение об ограничении со сроком ознакомления с уголовным делом мы уже обжаловали. Я и мой доверитель ознакомились с 30 томами из 37 томов, поэтому настаиваем, что сейчас окончание предварительного следствия преждевременно», — сообщил ТАСС адвокат Попова Сергей Буйновский.
По мнению адвоката, следствие необоснованно отклонило запрос защиты о допросе ключевых свидетелей. Как считает Буйновский, они могли бы подтвердить невиновность Попова.
Генерал-майор Попов был задержан в мае, он стал фигурантом дела о хищении более 1,7 тысяч тонн металла. Главным доказательством по делу стал перевод денег на карту. Следствие оценивает ущерб от его действий в 100 миллионов рублей. Попов вину не признает.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.