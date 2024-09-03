Женщина умерла спустя неделю после атаки БПЛА на ЖК «Волга Скай» в Саратове

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция памяти погибших в подмосковном «Крокус Сити Холле». Екатеринбург , акция памяти, свеча памяти, трагедия
Спустя восемь дней после атаки БПЛА на Саратовскую область дней умерла Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали дом в Саратове

Жительница Саратова, пострадавшая после попадания беспилотника в ее квартиру на 28-м этаже, умерла в больнице. Ей было 40 лет. Об этом сообщает Минздрав региона.

«После атаки БПЛА Спустя неделю от полученных травм скончалась Гульнара Темралиева», — об этом сообщает telegram-канал «ЧП Саратов». «Несмотря на все усилия врачей, пострадавшая скончалась», — рассказали в Минздраве. Отмечается, что женщине провели минимум две операции, доставали осколки из тела. Пострадавшая приходила в сознание, но ненадолго.

Ранее, 26 августа, в Саратове в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс «Волга Скай» на Предмостовой площади. В результате атаки беспилотника ВСУ полностью уничтожена квартира на 28-м этаже. ВСУ использовали дрон «Бобер» для атак на область.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Саратова, пострадавшая после попадания беспилотника в ее квартиру на 28-м этаже, умерла в больнице. Ей было 40 лет. Об этом сообщает Минздрав региона. «После атаки БПЛА Спустя неделю от полученных травм скончалась Гульнара Темралиева», — об этом сообщает telegram-канал «ЧП Саратов». «Несмотря на все усилия врачей, пострадавшая скончалась», — рассказали в Минздраве. Отмечается, что женщине провели минимум две операции, доставали осколки из тела. Пострадавшая приходила в сознание, но ненадолго. Ранее, 26 августа, в Саратове в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс «Волга Скай» на Предмостовой площади. В результате атаки беспилотника ВСУ полностью уничтожена квартира на 28-м этаже. ВСУ использовали дрон «Бобер» для атак на область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...