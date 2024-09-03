Женщина умерла спустя неделю после атаки БПЛА на ЖК «Волга Скай» в Саратове

03 сентября 2024 в 09:12 Размер текста - 17 +

Спустя восемь дней после атаки БПЛА на Саратовскую область дней умерла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали дом в Саратове Жительница Саратова, пострадавшая после попадания беспилотника в ее квартиру на 28-м этаже, умерла в больнице. Ей было 40 лет. Об этом сообщает Минздрав региона. «После атаки БПЛА Спустя неделю от полученных травм скончалась Гульнара Темралиева», — об этом сообщает telegram-канал «ЧП Саратов». «Несмотря на все усилия врачей, пострадавшая скончалась», — рассказали в Минздраве. Отмечается, что женщине провели минимум две операции, доставали осколки из тела. Пострадавшая приходила в сознание, но ненадолго. Ранее, 26 августа, в Саратове в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс «Волга Скай» на Предмостовой площади. В результате атаки беспилотника ВСУ полностью уничтожена квартира на 28-м этаже. ВСУ использовали дрон «Бобер» для атак на область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Саратова, пострадавшая после попадания беспилотника в ее квартиру на 28-м этаже, умерла в больнице. Ей было 40 лет. Об этом сообщает Минздрав региона. «После атаки БПЛА Спустя неделю от полученных травм скончалась Гульнара Темралиева», — об этом сообщает telegram-канал «ЧП Саратов». «Несмотря на все усилия врачей, пострадавшая скончалась», — рассказали в Минздраве. Отмечается, что женщине провели минимум две операции, доставали осколки из тела. Пострадавшая приходила в сознание, но ненадолго. Ранее, 26 августа, в Саратове в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс «Волга Скай» на Предмостовой площади. В результате атаки беспилотника ВСУ полностью уничтожена квартира на 28-м этаже. ВСУ использовали дрон «Бобер» для атак на область.