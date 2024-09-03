Марочко: ВСУ запаниковали от штурмовых действий ВС РФ под Харьковом

Марочко: ВСУ отметили увеличение количества ВС РФ на харьковском направлении
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, всу, наемник, stock
ВСУ отмечают значительное увеличение российских сил на харьковском направлении, отметил Андрей Марочко Фото:

Украиские солдаты, размещенные в районах Волчанска и Липцы на харьковском направлении, отмечают двукратное увеличение боевых столкновений с солдатами ВС РФ. Они также признают численное превосходство российских военных. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, отметив панические настроения в рядах ВСУ.

«Украинские боевики, находящиеся в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы, рапортуют о двукратном увеличении количества боестолкновений на этих участках. По докладам, штурмовые действия наших войск поддерживает как артиллерия, так и ВКС. Также противник признает численное превосходство ВС РФ», — отметил Андрей Марочко панические настроения ВСУ в разговоре с РИА Новости. Киев также говорит о значительном увеличении российской техники на данном фронтовом участке, добавил эксперт.

Накануне ВСУ потеряли в Харьковской области до 85 своих солдат за сутки, отмечали в Минобороны РФ. На днях российские солдаты значительно продвинулись на этом направлении. ВСУ также несут значительные потери в боях под Липцами, говорил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

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Украиские солдаты, размещенные в районах Волчанска и Липцы на харьковском направлении, отмечают двукратное увеличение боевых столкновений с солдатами ВС РФ. Они также признают численное превосходство российских военных. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, отметив панические настроения в рядах ВСУ. «Украинские боевики, находящиеся в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы, рапортуют о двукратном увеличении количества боестолкновений на этих участках. По докладам, штурмовые действия наших войск поддерживает как артиллерия, так и ВКС. Также противник признает численное превосходство ВС РФ», — отметил Андрей Марочко панические настроения ВСУ в разговоре с РИА Новости. Киев также говорит о значительном увеличении российской техники на данном фронтовом участке, добавил эксперт. Накануне ВСУ потеряли в Харьковской области до 85 своих солдат за сутки, отмечали в Минобороны РФ. На днях российские солдаты значительно продвинулись на этом направлении. ВСУ также несут значительные потери в боях под Липцами, говорил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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