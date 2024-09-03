Марочко: ВСУ запаниковали от штурмовых действий ВС РФ под Харьковом

Марочко: ВСУ отметили увеличение количества ВС РФ на харьковском направлении

03 сентября 2024 в 09:36 Размер текста - 17 +

ВСУ отмечают значительное увеличение российских сил на харьковском направлении, отметил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Великобритании Украиские солдаты, размещенные в районах Волчанска и Липцы на харьковском направлении, отмечают двукратное увеличение боевых столкновений с солдатами ВС РФ. Они также признают численное превосходство российских военных. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, отметив панические настроения в рядах ВСУ. «Украинские боевики, находящиеся в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы, рапортуют о двукратном увеличении количества боестолкновений на этих участках. По докладам, штурмовые действия наших войск поддерживает как артиллерия, так и ВКС. Также противник признает численное превосходство ВС РФ», — отметил Андрей Марочко панические настроения ВСУ в разговоре с РИА Новости. Киев также говорит о значительном увеличении российской техники на данном фронтовом участке, добавил эксперт. Накануне ВСУ потеряли в Харьковской области до 85 своих солдат за сутки, отмечали в Минобороны РФ. На днях российские солдаты значительно продвинулись на этом направлении. ВСУ также несут значительные потери в боях под Липцами, говорил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украиские солдаты, размещенные в районах Волчанска и Липцы на харьковском направлении, отмечают двукратное увеличение боевых столкновений с солдатами ВС РФ. Они также признают численное превосходство российских военных. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, отметив панические настроения в рядах ВСУ. «Украинские боевики, находящиеся в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы, рапортуют о двукратном увеличении количества боестолкновений на этих участках. По докладам, штурмовые действия наших войск поддерживает как артиллерия, так и ВКС. Также противник признает численное превосходство ВС РФ», — отметил Андрей Марочко панические настроения ВСУ в разговоре с РИА Новости. Киев также говорит о значительном увеличении российской техники на данном фронтовом участке, добавил эксперт. Накануне ВСУ потеряли в Харьковской области до 85 своих солдат за сутки, отмечали в Минобороны РФ. На днях российские солдаты значительно продвинулись на этом направлении. ВСУ также несут значительные потери в боях под Липцами, говорил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.