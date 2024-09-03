Десятки всадников в доспехах и нарядные батыры встретили Путина в Монголии. Фоторепортаж

Путина красочно встретили в Монголии
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимира Путина встретил почетный караул монгольских вооруженных сил
Владимира Путина встретил почетный караул монгольских вооруженных сил Фото:

Российского президента Владимира Путина торжественно встретили в Улан-Баторе по прилету в Монголию. Президент РФ принимает участие в мероприятиях, посвященных 85-летию победы советско-монгольских войск в битве на Халхин-Голе. Программа ожидается обширной. Планируется обсуждение сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других. URA.RU публикует кадры с прибытия лидера РФ в монгольскую страну.

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Российского президента Владимира Путина торжественно встретили в Улан-Баторе по прилету в Монголию. Президент РФ принимает участие в мероприятиях, посвященных 85-летию победы советско-монгольских войск в битве на Халхин-Голе. Программа ожидается обширной. Планируется обсуждение сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других. URA.RU публикует кадры с прибытия лидера РФ в монгольскую страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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