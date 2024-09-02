02 сентября 2024

В загадочной пропаже школьницы в Нижнем Тагиле нашли криминал

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газа в Кизеле. Пермь, следственный комитет, мвд, полиция, оградительная лента, ск
Поисками занимаются полицейские и волонтеры (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле бесследно пропала 12-летняя школьница

В деле пропавшей в Нижнем Тагиле (Свердловская область) 12-летней Анастасии Якиной нашли следы криминала. Следователи пришли к этому выводу, обыскав верхние этажи общежития, где жила девочка. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Обнаружены некие улики на верхних этажах общежития, которые указывают на криминальный характер безвестного исчезновения девочки», — сказал собеседник агентства. По факту пропажи Насти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Эта мера позволяет сотрудникам проводить допросы, очные ставки и назначать экспертизы.

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«Искал в подвалах»: бывший шеф СК разнес силовиков из-за поисков школьницы в Нижнем Тагиле

В поисках девочки участвует бывший начальник, а ныне первый замруководителя свердловского СК Анатолий Надбитов. По словам инсайдера, он лично допросил некоторых свидетелей, проверил чердаки и заброшенные здания. А также отчитал местных силовиков, которые ведут поиски уже четвертые сутки.

Анастасия пропала 31 августа. По предварительным данным, она отпросилась у отца погулять. Он в этот момент был на заводе. Вернувшись с ночной смены, мужчина не обнаружил девочку, и начал ее искать. После этого он написал заявление в полицию. По всему городу развешаны ориентировки. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Приметы Якиной: рост — 150 сантиметров, русые волосы ниже плеч. Она была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение Анастасии, сообщите полицейским по номеру 8 (343) 597-68-02 или на линию 02.

Анастасию ищут с 31 августа
Анастасию ищут с 31 августа
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В деле пропавшей в Нижнем Тагиле (Свердловская область) 12-летней Анастасии Якиной нашли следы криминала. Следователи пришли к этому выводу, обыскав верхние этажи общежития, где жила девочка. Об этом URA.RU сообщил источник. «Обнаружены некие улики на верхних этажах общежития, которые указывают на криминальный характер безвестного исчезновения девочки», — сказал собеседник агентства. По факту пропажи Насти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Эта мера позволяет сотрудникам проводить допросы, очные ставки и назначать экспертизы. В поисках девочки участвует бывший начальник, а ныне первый замруководителя свердловского СК Анатолий Надбитов. По словам инсайдера, он лично допросил некоторых свидетелей, проверил чердаки и заброшенные здания. А также отчитал местных силовиков, которые ведут поиски уже четвертые сутки. Анастасия пропала 31 августа. По предварительным данным, она отпросилась у отца погулять. Он в этот момент был на заводе. Вернувшись с ночной смены, мужчина не обнаружил девочку, и начал ее искать. После этого он написал заявление в полицию. По всему городу развешаны ориентировки. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Приметы Якиной: рост — 150 сантиметров, русые волосы ниже плеч. Она была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение Анастасии, сообщите полицейским по номеру 8 (343) 597-68-02 или на линию 02.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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