В ХМАО взлетела стоимость аренды самых популярных квартир

В Сургуте стоимость аренды студий за лето выросла более чем на 15%, а однокомнатных квартир — почти на 10%, следует из данных Restate. Подобная недвижимость является самой популярной в регионе из-за своей ликвидности.
«Стоимость аренды студий в среднем по Сургуту к концу августа составила почти 24,8 тысяч рублей. В июне ценник находился на уровне 21 тысячи. Соответственно, удорожание составило 18%», — следует из статистики сервиса.
Вместе с этим в городе подорожали и съемные «однушки». Стоимость аренды к началу осени выросла почти на 10% — примерно с 21 до 23 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО нашли способ снимать дешевые квартиры. По данным риелторов «Этажей», для этого клиенты арендуют жилье выставленное на продажу.
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