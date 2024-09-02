02 сентября 2024

В ХМАО взлетела стоимость аренды самых популярных квартир

В Сургуте резко подорожала аренда квартир-студий
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Квартиры-студии подорожали более чем на 15%
Квартиры-студии подорожали более чем на 15% Фото:

В Сургуте стоимость аренды студий за лето выросла более чем на 15%, а однокомнатных квартир — почти на 10%, следует из данных Restate. Подобная недвижимость является самой популярной в регионе из-за своей ликвидности.

«Стоимость аренды студий в среднем по Сургуту к концу августа составила почти 24,8 тысяч рублей. В июне ценник находился на уровне 21 тысячи. Соответственно, удорожание составило 18%», — следует из статистики сервиса.

Вместе с этим в городе подорожали и съемные «однушки». Стоимость аренды к началу осени выросла почти на 10% — примерно с 21 до 23 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО нашли способ снимать дешевые квартиры. По данным риелторов «Этажей», для этого клиенты арендуют жилье выставленное на продажу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте стоимость аренды студий за лето выросла более чем на 15%, а однокомнатных квартир — почти на 10%, следует из данных Restate. Подобная недвижимость является самой популярной в регионе из-за своей ликвидности. «Стоимость аренды студий в среднем по Сургуту к концу августа составила почти 24,8 тысяч рублей. В июне ценник находился на уровне 21 тысячи. Соответственно, удорожание составило 18%», — следует из статистики сервиса. Вместе с этим в городе подорожали и съемные «однушки». Стоимость аренды к началу осени выросла почти на 10% — примерно с 21 до 23 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО нашли способ снимать дешевые квартиры. По данным риелторов «Этажей», для этого клиенты арендуют жилье выставленное на продажу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...