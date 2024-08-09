Жители ХМАО нашли способ снимать дешевые квартиры

В Ханты-Мансийском автономном округе жители начали снимать квартиры, выставленные на продажу. Из-за возможных неудобств для жильцов собственники нередко сдают такое жилье ниже рыночной стоимости, рассказал URA.RU ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов.
«Плюс для арендаторов в том, что такие квартиры можно снять с дисконтом. Люди понимают, пусть даже при нынешнем невысоком спросе на рынке, что это определенное беспокойство. Например, периодически, жилье приходят смотреть потенциальные покупатели. Естественно, собственники в таких случаях готовы снижать цену», — рассуждает аналитик.
У владельцев квартир при этом появляется возможность не торопиться с продажей квартиры, повысив ее цену. «В плюсе и те, и другие. Одни получают жилье с дисконтом, другие — время на продажу. А продав свою квартиру дороже, собственники, например, смогут частично перекрыть переплату по ипотеке на новое жилье, даже оформляя ее по нынешним ставкам», — отмечает эксперт.
Ранее URA.RU рассказывало, что другие жители ХМАО наоборот стали активно продавать квартиры со скидками из-за срочности сделок. Югорчане торопятся с продажей, чтобы взять новое жилье по обновленной семейной ипотеке.
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