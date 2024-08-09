09 августа 2024

Жители ХМАО нашли способ снимать дешевые квартиры

Жители ХМАО начали снимать квартиры, выставленные на продажу
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры, которые выставлены на продажу, нередко сдают дешевле
Квартиры, которые выставлены на продажу, нередко сдают дешевле Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе жители начали снимать квартиры, выставленные на продажу. Из-за возможных неудобств для жильцов собственники нередко сдают такое жилье ниже рыночной стоимости, рассказал URA.RU ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов.

«Плюс для арендаторов в том, что такие квартиры можно снять с дисконтом. Люди понимают, пусть даже при нынешнем невысоком спросе на рынке, что это определенное беспокойство. Например, периодически, жилье приходят смотреть потенциальные покупатели. Естественно, собственники в таких случаях готовы снижать цену», — рассуждает аналитик.

У владельцев квартир при этом появляется возможность не торопиться с продажей квартиры, повысив ее цену. «В плюсе и те, и другие. Одни получают жилье с дисконтом, другие — время на продажу. А продав свою квартиру дороже, собственники, например, смогут частично перекрыть переплату по ипотеке на новое жилье, даже оформляя ее по нынешним ставкам», — отмечает эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что другие жители ХМАО наоборот стали активно продавать квартиры со скидками из-за срочности сделок. Югорчане торопятся с продажей, чтобы взять новое жилье по обновленной семейной ипотеке.

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В Ханты-Мансийском автономном округе жители начали снимать квартиры, выставленные на продажу. Из-за возможных неудобств для жильцов собственники нередко сдают такое жилье ниже рыночной стоимости, рассказал URA.RU ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов. «Плюс для арендаторов в том, что такие квартиры можно снять с дисконтом. Люди понимают, пусть даже при нынешнем невысоком спросе на рынке, что это определенное беспокойство. Например, периодически, жилье приходят смотреть потенциальные покупатели. Естественно, собственники в таких случаях готовы снижать цену», — рассуждает аналитик. У владельцев квартир при этом появляется возможность не торопиться с продажей квартиры, повысив ее цену. «В плюсе и те, и другие. Одни получают жилье с дисконтом, другие — время на продажу. А продав свою квартиру дороже, собственники, например, смогут частично перекрыть переплату по ипотеке на новое жилье, даже оформляя ее по нынешним ставкам», — отмечает эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что другие жители ХМАО наоборот стали активно продавать квартиры со скидками из-за срочности сделок. Югорчане торопятся с продажей, чтобы взять новое жилье по обновленной семейной ипотеке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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