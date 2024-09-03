Появилась новая версия задержания подозреваемого в убийстве тагильской школьницы

Подозреваемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле был задержан в Кольцово

03 сентября 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Предположительно, подозреваемый хотел улететь из региона и скрыться на СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 12-летнюю школьницу Подозреваемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле Владимир Александров был задержан не в Москве, как сообщалось ранее, а в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом и других обстоятельствах поимки возможного преступника URA.RU рассказала его знакомая и соседка по дому. «Он работал на заводе. 31 августа (предположительно, к этому моменту девочка уже была мертва — прим. URA.RU) сказал всем, что увольняется без отработки, уезжает обратно на СВО. Попросил коллегу с работы довезти его из Тагила до аэропорта Кольцово. Тот отвез его утром 2 сентября. Александров еще занял у него 25 тысяч рублей — сказал, что вернет», — рассказала женщина. По ее словам, именно в Кольцово 2 сентября подозреваемый и был задержан силовиками, которые ждали его в аэропорту. В Нижнем Тагиле была вскрыта дверь его квартиры, в ней якобы обнаружили кровь и волосы жертвы. Само тело девочки было найдено в общежитии, где она жила с отцом. Настя Якина пропала 31 августа: девочка отпросилась у отца на прогулку, но не вернулась. Ее искали четверо суток. Сдвинуть дело с мертвой точки помог некий секретный эксперимент, к которому прибег первый замруководителя свердловского СУ СКР Анатолий Надбитов. Пока никто из представителей силовых структур не прокомментировал смерть ребенка в Нижнем Тагиле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле Владимир Александров был задержан не в Москве, как сообщалось ранее, а в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом и других обстоятельствах поимки возможного преступника URA.RU рассказала его знакомая и соседка по дому. «Он работал на заводе. 31 августа (предположительно, к этому моменту девочка уже была мертва — прим. URA.RU) сказал всем, что увольняется без отработки, уезжает обратно на СВО. Попросил коллегу с работы довезти его из Тагила до аэропорта Кольцово. Тот отвез его утром 2 сентября. Александров еще занял у него 25 тысяч рублей — сказал, что вернет», — рассказала женщина. По ее словам, именно в Кольцово 2 сентября подозреваемый и был задержан силовиками, которые ждали его в аэропорту. В Нижнем Тагиле была вскрыта дверь его квартиры, в ней якобы обнаружили кровь и волосы жертвы. Само тело девочки было найдено в общежитии, где она жила с отцом. Настя Якина пропала 31 августа: девочка отпросилась у отца на прогулку, но не вернулась. Ее искали четверо суток. Сдвинуть дело с мертвой точки помог некий секретный эксперимент, к которому прибег первый замруководителя свердловского СУ СКР Анатолий Надбитов. Пока никто из представителей силовых структур не прокомментировал смерть ребенка в Нижнем Тагиле.