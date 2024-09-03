Появилась новая версия задержания подозреваемого в убийстве тагильской школьницы

Подозреваемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле был задержан в Кольцово
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, ред вингс, авиация, самолет, red wings
Предположительно, подозреваемый хотел улететь из региона и скрыться на СВО Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 12-летнюю школьницу

Подозреваемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле Владимир Александров был задержан не в Москве, как сообщалось ранее, а в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом и других обстоятельствах поимки возможного преступника URA.RU рассказала его знакомая и соседка по дому.

«Он работал на заводе. 31 августа (предположительно, к этому моменту девочка уже была мертва — прим. URA.RU) сказал всем, что увольняется без отработки, уезжает обратно на СВО. Попросил коллегу с работы довезти его из Тагила до аэропорта Кольцово. Тот отвез его утром 2 сентября. Александров еще занял у него 25 тысяч рублей — сказал, что вернет», — рассказала женщина.

По ее словам, именно в Кольцово 2 сентября подозреваемый и был задержан силовиками, которые ждали его в аэропорту. В Нижнем Тагиле была вскрыта дверь его квартиры, в ней якобы обнаружили кровь и волосы жертвы. Само тело девочки было найдено в общежитии, где она жила с отцом.

Настя Якина пропала 31 августа: девочка отпросилась у отца на прогулку, но не вернулась. Ее искали четверо суток. Сдвинуть дело с мертвой точки помог некий секретный эксперимент, к которому прибег первый замруководителя свердловского СУ СКР Анатолий Надбитов. Пока никто из представителей силовых структур не прокомментировал смерть ребенка в Нижнем Тагиле.

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Подозреваемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле Владимир Александров был задержан не в Москве, как сообщалось ранее, а в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом и других обстоятельствах поимки возможного преступника URA.RU рассказала его знакомая и соседка по дому. «Он работал на заводе. 31 августа (предположительно, к этому моменту девочка уже была мертва — прим. URA.RU) сказал всем, что увольняется без отработки, уезжает обратно на СВО. Попросил коллегу с работы довезти его из Тагила до аэропорта Кольцово. Тот отвез его утром 2 сентября. Александров еще занял у него 25 тысяч рублей — сказал, что вернет», — рассказала женщина. По ее словам, именно в Кольцово 2 сентября подозреваемый и был задержан силовиками, которые ждали его в аэропорту. В Нижнем Тагиле была вскрыта дверь его квартиры, в ней якобы обнаружили кровь и волосы жертвы. Само тело девочки было найдено в общежитии, где она жила с отцом. Настя Якина пропала 31 августа: девочка отпросилась у отца на прогулку, но не вернулась. Ее искали четверо суток. Сдвинуть дело с мертвой точки помог некий секретный эксперимент, к которому прибег первый замруководителя свердловского СУ СКР Анатолий Надбитов. Пока никто из представителей силовых структур не прокомментировал смерть ребенка в Нижнем Тагиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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