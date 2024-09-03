В Нижнем Тагиле создали стихийный мемориал убитой Насти Якиной. Фото, видео

03 сентября 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

К мемориалу несут игрушки и цветы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 12-летнюю школьницу Возле общежития, в котором жила убитая 12-летняя Настя Якина, соседи создали стихийный мемориал. Люди приносят туда цветы и игрушки, передает корреспондент URA.RU. «Стихийный мемориал сделали у входа в подъезд общежития. Уже принесли гвоздики», — сообщил журналист агентства. Женщины расстелили черный мешок и положили туда плюшевого жирафа. Соседка по дому рассказала корреспонденту URA.RU, что Настя была очень доброй. Хвасталась тем, что отец подарил ей пижаму кигуруми. Девочка часто играла с подружками в игры на телефоне, они вместе устраивали ночевки. Отец Насти, по словам соседки, выпивал. «Мама болела раком, но я об этом даже не знала, это нигде не афишировалось. Настя про это тоже никогда не говорила», — уточнила соседка. Мама девочки умерла в августе. Настя Якина пропала 31 августа. Школьница отпросилась у отца на прогулку, но к назначенному часу домой не вернулась. На четвертые сутки поисков ее тело нашли в подвале общежития, в котором жила Настя. Тогда же появилась информация, что задержан подозреваемый в ее убийстве — сосед по дому Александров. Его задержали в аэропорту, откуда он якобы после убийства ребенка пытался скрыться на СВО. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU. Корреспондент URA.RU Корреспондент URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возле общежития, в котором жила убитая 12-летняя Настя Якина, соседи создали стихийный мемориал. Люди приносят туда цветы и игрушки, передает корреспондент URA.RU. «Стихийный мемориал сделали у входа в подъезд общежития. Уже принесли гвоздики», — сообщил журналист агентства. Женщины расстелили черный мешок и положили туда плюшевого жирафа. Соседка по дому рассказала корреспонденту URA.RU, что Настя была очень доброй. Хвасталась тем, что отец подарил ей пижаму кигуруми. Девочка часто играла с подружками в игры на телефоне, они вместе устраивали ночевки. Отец Насти, по словам соседки, выпивал. «Мама болела раком, но я об этом даже не знала, это нигде не афишировалось. Настя про это тоже никогда не говорила», — уточнила соседка. Мама девочки умерла в августе. Настя Якина пропала 31 августа. Школьница отпросилась у отца на прогулку, но к назначенному часу домой не вернулась. На четвертые сутки поисков ее тело нашли в подвале общежития, в котором жила Настя. Тогда же появилась информация, что задержан подозреваемый в ее убийстве — сосед по дому Александров. Его задержали в аэропорту, откуда он якобы после убийства ребенка пытался скрыться на СВО. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.