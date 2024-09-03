Минюст предложил не содержать экстремистов в одной тюрьме во избежание бунтов

03 сентября 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Чуйченко предложил увеличить зарплаты сотрудникам ФСИН, чтобы они усилили режимную составляющую в тюрьмах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экстремисты не должны содержаться в одной тюрьме, чтобы не было возможности организовать бунт. Такое предложение выдвинул министр юстиции РФ Константин Чуйченко на коллегии министерства. «Представляется необходимым изменение нормативно-правовой базы, в частности, следует исключать концентрацию в одном учреждении осужденных, в отношении которых имеется информация об их приверженности экстремистской идеологии», — заявил Чуйченко. Его слова передает ТАСС. Министр юстиции также указал на необходимость усиления режимной составляющей во ФСИН, искоренения коррупции в системе и предотвращения повторных случаев бунтов. При этом он обозначил проблему финансирования и увеличения зарплаты сотрудникам службы как ключевые факторы для реализации предложенных мер. Случаи бунтов осужденных и захвата заложников происходили не раз. Так, в исправительной колонии №19 Волгоградской области 23 августа произошел бунт заключенных, в ходе которого несколько сотрудников ФСИН были взяты в заложники. В результате беспорядков некоторые сотрудники учреждения погибли. Захватчики утверждали, что их действия являются местью за напавших на концертный зал «Крокус Сити холл». Силами ФСИН был проведен штурм, в результате которого все радикалы были ликвидированы, а заложники — освобождены. Также 16 июня в СИЗО-1 города Ростова-на-Дону шесть заключенных вооружились ножами, заточками и резиновыми дубинками и захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Один из участников инцидента Даниил Камнев выжил в ходе захвата. Он также является фигурантом дела о подготовке теракта в Кисловодске. Также суд принял решение о продлении ему ареста на три месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экстремисты не должны содержаться в одной тюрьме, чтобы не было возможности организовать бунт. Такое предложение выдвинул министр юстиции РФ Константин Чуйченко на коллегии министерства. «Представляется необходимым изменение нормативно-правовой базы, в частности, следует исключать концентрацию в одном учреждении осужденных, в отношении которых имеется информация об их приверженности экстремистской идеологии», — заявил Чуйченко. Его слова передает ТАСС. Министр юстиции также указал на необходимость усиления режимной составляющей во ФСИН, искоренения коррупции в системе и предотвращения повторных случаев бунтов. При этом он обозначил проблему финансирования и увеличения зарплаты сотрудникам службы как ключевые факторы для реализации предложенных мер. Случаи бунтов осужденных и захвата заложников происходили не раз. Так, в исправительной колонии №19 Волгоградской области 23 августа произошел бунт заключенных, в ходе которого несколько сотрудников ФСИН были взяты в заложники. В результате беспорядков некоторые сотрудники учреждения погибли. Захватчики утверждали, что их действия являются местью за напавших на концертный зал «Крокус Сити холл». Силами ФСИН был проведен штурм, в результате которого все радикалы были ликвидированы, а заложники — освобождены. Также 16 июня в СИЗО-1 города Ростова-на-Дону шесть заключенных вооружились ножами, заточками и резиновыми дубинками и захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Один из участников инцидента Даниил Камнев выжил в ходе захвата. Он также является фигурантом дела о подготовке теракта в Кисловодске. Также суд принял решение о продлении ему ареста на три месяца.