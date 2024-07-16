Захватчику заложников в СИЗО Ростова продлили арест

Суд принял решение о продлении ареста одному из захватчиков заложников в ростовском СИЗО Даниилу Камневу. Об этом сообщили журналсты.
«Суд определил продлить срок содержания стражей Даниила Камнева», — передал корреспондент РИА Новости из зала суда. Он добавил, что арест продлен на три месяца.
Шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону утром 16 июня. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Даниил Камнев, один из участников захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, выжил во время инцидента. Его также обвиняют в подготовке теракта в Кисловодске.
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