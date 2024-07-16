Захватчику заложников в СИЗО Ростова продлили арест

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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, наручники, конвой
Суд продлил арест Даниилу Камневу Фото:
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В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Суд принял решение о продлении ареста одному из захватчиков заложников в ростовском СИЗО Даниилу Камневу. Об этом сообщили журналсты.

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«Суд определил продлить срок содержания стражей Даниила Камнева», — передал корреспондент РИА Новости из зала суда. Он добавил, что арест продлен на три месяца.

Шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону утром 16 июня. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Даниил Камнев, один из участников захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, выжил во время инцидента. Его также обвиняют в подготовке теракта в Кисловодске.

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Суд принял решение о продлении ареста одному из захватчиков заложников в ростовском СИЗО Даниилу Камневу. Об этом сообщили журналсты. «Суд определил продлить срок содержания стражей Даниила Камнева», — передал корреспондент РИА Новости из зала суда. Он добавил, что арест продлен на три месяца. Шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону утром 16 июня. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Даниил Камнев, один из участников захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, выжил во время инцидента. Его также обвиняют в подготовке теракта в Кисловодске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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