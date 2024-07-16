Захватчику заложников в СИЗО Ростова продлили арест

16 июля 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Суд продлил арест Даниилу Камневу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников Суд принял решение о продлении ареста одному из захватчиков заложников в ростовском СИЗО Даниилу Камневу. Об этом сообщили журналсты. Новость по теме Что известно о террористах из ростовского СИЗО «Суд определил продлить срок содержания стражей Даниила Камнева», — передал корреспондент РИА Новости из зала суда. Он добавил, что арест продлен на три месяца. Шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону утром 16 июня. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Даниил Камнев, один из участников захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, выжил во время инцидента. Его также обвиняют в подготовке теракта в Кисловодске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд принял решение о продлении ареста одному из захватчиков заложников в ростовском СИЗО Даниилу Камневу. Об этом сообщили журналсты. «Суд определил продлить срок содержания стражей Даниила Камнева», — передал корреспондент РИА Новости из зала суда. Он добавил, что арест продлен на три месяца. Шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону утром 16 июня. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Даниил Камнев, один из участников захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, выжил во время инцидента. Его также обвиняют в подготовке теракта в Кисловодске.