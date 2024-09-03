В Германии заявили, что зимой на Украине начнется массовое бегство людей

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Электроподстанция «Калининская». Екатеринбург, ток, лэп, напряжение, электроподстанция, электричество, высоковольтные провода
Зимой на Украине из-за конфликта могут снова отключить электричество, пишет Welt Фото:
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В зимний период люди из Украины могут столкнуться с продолжением отключения электроэнергии по всей стране, что может привести к их бегству за границу. Об этом сообщило немецкое издание Welt.

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«Зимой такая ситуация может привести к широкомасштабной катастрофе… Начнется массовое бегство миллионов людей [из страны]», — говорится в материале. В стране уже происходят веерные отключения электроэнергии, вызванные кризисом в энергетическом секторе. Так, национальная компания «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения в трех областях.

По объектам энергетики, которые снабжают военно-промышленный комплекс Украины, были нанесены удары беспилотников и ракет. Подобное привело к перебоям в электро- и водоснабжении по всей стране, о чем заявил президент Владимир Зеленский.

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В зимний период люди из Украины могут столкнуться с продолжением отключения электроэнергии по всей стране, что может привести к их бегству за границу. Об этом сообщило немецкое издание Welt. «Зимой такая ситуация может привести к широкомасштабной катастрофе… Начнется массовое бегство миллионов людей [из страны]», — говорится в материале. В стране уже происходят веерные отключения электроэнергии, вызванные кризисом в энергетическом секторе. Так, национальная компания «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения в трех областях. По объектам энергетики, которые снабжают военно-промышленный комплекс Украины, были нанесены удары беспилотников и ракет. Подобное привело к перебоям в электро- и водоснабжении по всей стране, о чем заявил президент Владимир Зеленский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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