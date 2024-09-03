В Германии заявили, что зимой на Украине начнется массовое бегство людей

03 сентября 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

В зимний период люди из Украины могут столкнуться с продолжением отключения электроэнергии по всей стране, что может привести к их бегству за границу. Об этом сообщило немецкое издание Welt. «Зимой такая ситуация может привести к широкомасштабной катастрофе… Начнется массовое бегство миллионов людей [из страны]», — говорится в материале. В стране уже происходят веерные отключения электроэнергии, вызванные кризисом в энергетическом секторе. Так, национальная компания «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения в трех областях. По объектам энергетики, которые снабжают военно-промышленный комплекс Украины, были нанесены удары беспилотников и ракет. Подобное привело к перебоям в электро- и водоснабжении по всей стране, о чем заявил президент Владимир Зеленский.