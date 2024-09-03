«Она так радовалась»: тагильчанка рассказала о последней встрече с убитой Настей Якиной

Убитую в Нижнем Тагиле Настю Якину назвали доброй и скромной девочкой

03 сентября 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

На месте убийства ребенка Александра (на фото в центре) организовала мемориал Фото: Артем Нилов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 12-летнюю школьницу Настя Якина, найденная мертвой в Нижнем Тагиле, была скромной и доброй девочкой, от которой никто ни разу не слышал дурного слова. О школьнице URA.RU рассказала мама ее подруг-сестер Александра, в чьей квартире незадолго до гибели ночевала 12-летняя школьница. «28 августа она у нас ночевала, дома на моей кровати сидела, с девчонками играла в Roblox, рада была. Девочка была очень добрая, я даже не знаю, как описать. Я слушала переписки девочек, часто ведь бывает, что дети, пока родителей нет, матерятся или еще что-то. От Насти не было ни разу матерного слова. И вот в переписке она радовалась, что папа ей купил пижаму Кигуруми. И они пошли в Wildberries забирать эту пижаму. И вот она в этой пижаме у нас и ночевала», — вспоминает Александра. Женщина плачет и отчасти винит себя в трагедии. Дело в том, что Настя дружила с двумя ее дочерьми — Соней и Алисой. В роковой день одна из девочек была наказана, поэтому Настя вышла гулять одна. «Если бы Алиса была не наказана, если бы они гуляли вместе. Может быть, ничего и не было, он бы ее одну просто не увидел», — сожалеет Александра. О семье Насти она отзывается хорошо, однако отмечает, что папа девочки выпивал. Возможно, это связано с недавним несчастьем, которое постигло семью: месяц назад у Якиных от тяжелой болезни умерла мама. «Папа у Насти хороший. В поликлинике видела их несколько раз. Ну, выпивал, не спорю, но мама, извините, болела раком. И то я об этом даже не знала, Настя про это никогда не говорила», — добавила соседка. Настя Якина пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки поисков в подвале общежития. По подозрению в убийстве задержан сосед Владимир Александров. Знакомые охарактеризовали его как человека, любящего детей. Они отметили, что после исчезновения ребенка мужчина внезапно уволился и заявил, что уезжает на СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Настя Якина, найденная мертвой в Нижнем Тагиле, была скромной и доброй девочкой, от которой никто ни разу не слышал дурного слова. О школьнице URA.RU рассказала мама ее подруг-сестер Александра, в чьей квартире незадолго до гибели ночевала 12-летняя школьница. «28 августа она у нас ночевала, дома на моей кровати сидела, с девчонками играла в Roblox, рада была. Девочка была очень добрая, я даже не знаю, как описать. Я слушала переписки девочек, часто ведь бывает, что дети, пока родителей нет, матерятся или еще что-то. От Насти не было ни разу матерного слова. И вот в переписке она радовалась, что папа ей купил пижаму Кигуруми. И они пошли в Wildberries забирать эту пижаму. И вот она в этой пижаме у нас и ночевала», — вспоминает Александра. Женщина плачет и отчасти винит себя в трагедии. Дело в том, что Настя дружила с двумя ее дочерьми — Соней и Алисой. В роковой день одна из девочек была наказана, поэтому Настя вышла гулять одна. «Если бы Алиса была не наказана, если бы они гуляли вместе. Может быть, ничего и не было, он бы ее одну просто не увидел», — сожалеет Александра. О семье Насти она отзывается хорошо, однако отмечает, что папа девочки выпивал. Возможно, это связано с недавним несчастьем, которое постигло семью: месяц назад у Якиных от тяжелой болезни умерла мама. «Папа у Насти хороший. В поликлинике видела их несколько раз. Ну, выпивал, не спорю, но мама, извините, болела раком. И то я об этом даже не знала, Настя про это никогда не говорила», — добавила соседка. Настя Якина пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки поисков в подвале общежития. По подозрению в убийстве задержан сосед Владимир Александров. Знакомые охарактеризовали его как человека, любящего детей. Они отметили, что после исчезновения ребенка мужчина внезапно уволился и заявил, что уезжает на СВО.