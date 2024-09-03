«Носил сладости»: подозреваемый в убийстве тагильской школьницы баловал детей

Подозреваемый в убийстве тагильской школьницы баловал детей и дарил сладости
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, двор, песочница, детские игрушки, дети, дети играют
Подозреваемый производил впечатление человека, который любит детей Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 12-летнюю школьницу

Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы из Нижнего Тагила Насти Якиной любил детей дарил им сладости и говорил комплименты. Так URA.RU о Владимире Александрове рассказала его соседка, у которой он часто бывал и чьих дочек баловал своим вниманием.

«Он ко мне часто забегал после работы кофе попить. К моей семилетней дочке постоянно: „Ой, Верочка, как я тебя люблю, какая ты у меня красивая!“. Обнимал ее, постоянно сладости ей приносил. А для младшей, ей всего полтора года, хотел стать крестным», — вспоминает женщина.

Она знала, что ее знакомый был ранее судим, но не знала, что за насилие. О том, что Александров любил детей, ранее рассказывали и другие жильцы общежития, где жила убитая девочка с отцом. Они отмечали, что мужчина даже оборудовал этим летом во дворе песочницу для малышей — сам купил и привез песка. «Дети любили его. Они играли с ним, выбегали к нему, когда он во дворе был, занимался на турниках», — говорят соседи.

Настя Якина пропала 31 августа, когда не вернулась домой с прогулки. Ее тело нашли лишь на четвертый день. По подозрению в совершении преступления был задержан сосед Александров. Якобы после убийства ребенка он пытался скрыться на СВО, где уже побывал ранее.

Видео жилища, где живет подозреваемый и где предположительно произошло убийство

Эту песочницу оборудовал подозреваемый Александров
Эту песочницу оборудовал подозреваемый Александров
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Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы из Нижнего Тагила Насти Якиной любил детей дарил им сладости и говорил комплименты. Так URA.RU о Владимире Александрове рассказала его соседка, у которой он часто бывал и чьих дочек баловал своим вниманием. «Он ко мне часто забегал после работы кофе попить. К моей семилетней дочке постоянно: „Ой, Верочка, как я тебя люблю, какая ты у меня красивая!“. Обнимал ее, постоянно сладости ей приносил. А для младшей, ей всего полтора года, хотел стать крестным», — вспоминает женщина. Она знала, что ее знакомый был ранее судим, но не знала, что за насилие. О том, что Александров любил детей, ранее рассказывали и другие жильцы общежития, где жила убитая девочка с отцом. Они отмечали, что мужчина даже оборудовал этим летом во дворе песочницу для малышей — сам купил и привез песка. «Дети любили его. Они играли с ним, выбегали к нему, когда он во дворе был, занимался на турниках», — говорят соседи. Настя Якина пропала 31 августа, когда не вернулась домой с прогулки. Ее тело нашли лишь на четвертый день. По подозрению в совершении преступления был задержан сосед Александров. Якобы после убийства ребенка он пытался скрыться на СВО, где уже побывал ранее. Видео жилища, где живет подозреваемый и где предположительно произошло убийство
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