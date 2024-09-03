Новая владелица квартиры Долиной подала встречный иск к певице

Новая владелица пятикомнатной квартиры певицы Ларисы Долиной, Полина Лурье, подала к артистке встречный иск с требованием, чтобы та съехала из жилья в Хамовниках. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Покупательница квартиры Ларисы Долиной подала встречный иск в суд. Мать-одиночка Полина Лурье требует, чтобы певица съехала из жилья, которое теперь в собственности у Лурье», — передает telegram-канал.
Лариса Долина ранее обратилась в суд с требованием признать сделку по продаже своей квартиры недействительной. В случае удовлетворения ее требований певице придется вернуть 112 миллионов рублей Полине Лурье. В свою очередь, мать-одиночка утверждает, что приобретение квартиры было совершено законно.
Также Долина сообщила, что в настоящее время ей угрожают неизвестные лица, пытаясь выселить ее из пятикомнатной квартиры в Хамовниках, где она продолжает проживать. Певица обратилась к главе УМВД по Центральному административному округу с просьбой обеспечить государственную защиту для нее и ее семьи в связи с получением угроз. На данный момент проводится проверка по обращению.
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