Новая владелица квартиры Долиной подала встречный иск к певице

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Лариса Долина и Этери Бериашвили на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, долина лариса
Новая владелица квартиры Долиной хочет, чтобы певица съехала из жилья Фото:

Новая владелица пятикомнатной квартиры певицы Ларисы Долиной, Полина Лурье, подала к артистке встречный иск с требованием, чтобы та съехала из жилья в Хамовниках. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

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«Покупательница квартиры Ларисы Долиной подала встречный иск в суд. Мать-одиночка Полина Лурье требует, чтобы певица съехала из жилья, которое теперь в собственности у Лурье», — передает telegram-канал.

Лариса Долина ранее обратилась в суд с требованием признать сделку по продаже своей квартиры недействительной. В случае удовлетворения ее требований певице придется вернуть 112 миллионов рублей Полине Лурье. В свою очередь, мать-одиночка утверждает, что приобретение квартиры было совершено законно.

Также Долина сообщила, что в настоящее время ей угрожают неизвестные лица, пытаясь выселить ее из пятикомнатной квартиры в Хамовниках, где она продолжает проживать. Певица обратилась к главе УМВД по Центральному административному округу с просьбой обеспечить государственную защиту для нее и ее семьи в связи с получением угроз. На данный момент проводится проверка по обращению.

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Новая владелица пятикомнатной квартиры певицы Ларисы Долиной, Полина Лурье, подала к артистке встречный иск с требованием, чтобы та съехала из жилья в Хамовниках. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Покупательница квартиры Ларисы Долиной подала встречный иск в суд. Мать-одиночка Полина Лурье требует, чтобы певица съехала из жилья, которое теперь в собственности у Лурье», — передает telegram-канал. Лариса Долина ранее обратилась в суд с требованием признать сделку по продаже своей квартиры недействительной. В случае удовлетворения ее требований певице придется вернуть 112 миллионов рублей Полине Лурье. В свою очередь, мать-одиночка утверждает, что приобретение квартиры было совершено законно. Также Долина сообщила, что в настоящее время ей угрожают неизвестные лица, пытаясь выселить ее из пятикомнатной квартиры в Хамовниках, где она продолжает проживать. Певица обратилась к главе УМВД по Центральному административному округу с просьбой обеспечить государственную защиту для нее и ее семьи в связи с получением угроз. На данный момент проводится проверка по обращению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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