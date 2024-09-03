Появилось видео с прилетом по учебному центру ВСУ в Полтаве

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Крематорий, Восточное кладбище. Пермь, заброшенное здание, недострой, заброшенная стройплощадка
В результате удара по учебно-тренировочному центру в Полтаве, погиб 41 человек Фото:
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В соцсетях появилось видео с места удара по учебно-тренировочном центру войск связи в Полтаве. В результате удара 180 человек пострадали. Видео опубликовано в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Плац у учебного центр завален трупами военных ВСУ», — говорится в telegram-канале. Там же было опубликовано видео, на котором видно разрушенное от удара здание учебно-тренировочного центра. Полностью пострадал фасад здания. Рядом находятся многочисленные завалы. Отмечается, что рядом с центром находилась столовая.

Днем 3 сентября ВС РФ нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где, возможно, присутствовали иностранные наемники, которые проводили военные учения. Удар был совершен ракетным комплексом «Искандер» по 128-й горно-штурмовой бригаде в момент построения личного состава. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об ударе. По его словам, погиб 41 украинский военный, еще более 180 пострадали.

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В соцсетях появилось видео с места удара по учебно-тренировочном центру войск связи в Полтаве. В результате удара 180 человек пострадали. Видео опубликовано в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Плац у учебного центр завален трупами военных ВСУ», — говорится в telegram-канале. Там же было опубликовано видео, на котором видно разрушенное от удара здание учебно-тренировочного центра. Полностью пострадал фасад здания. Рядом находятся многочисленные завалы. Отмечается, что рядом с центром находилась столовая. Днем 3 сентября ВС РФ нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где, возможно, присутствовали иностранные наемники, которые проводили военные учения. Удар был совершен ракетным комплексом «Искандер» по 128-й горно-штурмовой бригаде в момент построения личного состава. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об ударе. По его словам, погиб 41 украинский военный, еще более 180 пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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