Появилось видео с прилетом по учебному центру ВСУ в Полтаве

В соцсетях появилось видео с места удара по учебно-тренировочном центру войск связи в Полтаве. В результате удара 180 человек пострадали. Видео опубликовано в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Плац у учебного центр завален трупами военных ВСУ», — говорится в telegram-канале. Там же было опубликовано видео, на котором видно разрушенное от удара здание учебно-тренировочного центра. Полностью пострадал фасад здания. Рядом находятся многочисленные завалы. Отмечается, что рядом с центром находилась столовая.
Днем 3 сентября ВС РФ нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где, возможно, присутствовали иностранные наемники, которые проводили военные учения. Удар был совершен ракетным комплексом «Искандер» по 128-й горно-штурмовой бригаде в момент построения личного состава. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об ударе. По его словам, погиб 41 украинский военный, еще более 180 пострадали.
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