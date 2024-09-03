Появилось видео с прилетом по учебному центру ВСУ в Полтаве

03 сентября 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

В результате удара по учебно-тренировочному центру в Полтаве, погиб 41 человек Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В соцсетях появилось видео с места удара по учебно-тренировочном центру войск связи в Полтаве. В результате удара 180 человек пострадали. Видео опубликовано в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Плац у учебного центр завален трупами военных ВСУ», — говорится в telegram-канале. Там же было опубликовано видео, на котором видно разрушенное от удара здание учебно-тренировочного центра. Полностью пострадал фасад здания. Рядом находятся многочисленные завалы. Отмечается, что рядом с центром находилась столовая. Днем 3 сентября ВС РФ нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где, возможно, присутствовали иностранные наемники, которые проводили военные учения. Удар был совершен ракетным комплексом «Искандер» по 128-й горно-штурмовой бригаде в момент построения личного состава. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об ударе. По его словам, погиб 41 украинский военный, еще более 180 пострадали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В соцсетях появилось видео с места удара по учебно-тренировочном центру войск связи в Полтаве. В результате удара 180 человек пострадали. Видео опубликовано в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Плац у учебного центр завален трупами военных ВСУ», — говорится в telegram-канале. Там же было опубликовано видео, на котором видно разрушенное от удара здание учебно-тренировочного центра. Полностью пострадал фасад здания. Рядом находятся многочисленные завалы. Отмечается, что рядом с центром находилась столовая. Днем 3 сентября ВС РФ нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где, возможно, присутствовали иностранные наемники, которые проводили военные учения. Удар был совершен ракетным комплексом «Искандер» по 128-й горно-штурмовой бригаде в момент построения личного состава. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об ударе. По его словам, погиб 41 украинский военный, еще более 180 пострадали.