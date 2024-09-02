02 сентября 2024

Египтянин заключил в ХМАО контракт на военную службу в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Египтянин отправится на СВО добровольцем
Египтянин отправится на СВО добровольцем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Египтянин приехал в Югорск (ХМАО), чтобы стать добровольцем и заключить контракт с Минобороны РФ для военной службы в зоне СВО. Иностранец родился в Александрии, но уже четыре года живет в России. Об этом администрация Югорска сообщила в своем telegram-канале.

«Мое решение отправиться в зону СВО не связано с деньгами. В большей степени — это любовь к России. Я полюбил эту страну, людей, хочу здесь жить и быть гражданином России», — передает слова египтянина городская мэрия.

Ранее URA.RU рассказывало про американца, который также решил заключить контракт на военную службу в Центре патриотов в Ханты-Мансийске. До этого он служил в вооруженных силах США, но затем пошел добровольцем участвовать в спецоперации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Египтянин приехал в Югорск (ХМАО), чтобы стать добровольцем и заключить контракт с Минобороны РФ для военной службы в зоне СВО. Иностранец родился в Александрии, но уже четыре года живет в России. Об этом администрация Югорска сообщила в своем telegram-канале. «Мое решение отправиться в зону СВО не связано с деньгами. В большей степени — это любовь к России. Я полюбил эту страну, людей, хочу здесь жить и быть гражданином России», — передает слова египтянина городская мэрия. Ранее URA.RU рассказывало про американца, который также решил заключить контракт на военную службу в Центре патриотов в Ханты-Мансийске. До этого он служил в вооруженных силах США, но затем пошел добровольцем участвовать в спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...