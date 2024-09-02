Египтянин заключил в ХМАО контракт на военную службу в зоне СВО

Египтянин приехал в Югорск (ХМАО), чтобы стать добровольцем и заключить контракт с Минобороны РФ для военной службы в зоне СВО. Иностранец родился в Александрии, но уже четыре года живет в России. Об этом администрация Югорска сообщила в своем telegram-канале.
«Мое решение отправиться в зону СВО не связано с деньгами. В большей степени — это любовь к России. Я полюбил эту страну, людей, хочу здесь жить и быть гражданином России», — передает слова египтянина городская мэрия.
Ранее URA.RU рассказывало про американца, который также решил заключить контракт на военную службу в Центре патриотов в Ханты-Мансийске. До этого он служил в вооруженных силах США, но затем пошел добровольцем участвовать в спецоперации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!