Белоусов лично заслушал доклады губернаторов о ситуации в приграничье. Видео

Белоусов провел совещание с главами Брянской, Курской и Белгородской областей

03 сентября 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам ситуации на приграничных территориях РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание с губернаторами приграничных территорий: Белгородской области — Вячеславом Гладковым, Курской — Романом Старовойтом и Брянской — Александром Богомазом. С командующими группировками ВС РФ они обсудили ситуацию в приграничных районах страны. Также Белоусов заслушал их доклады. «Министр обороны обсудил с губернаторами трех регионов и командующими группировками войск текущую ситуацию. И заслушал доклады заместителей министра обороны по вопросам материально-технического, транспортного обеспечения приграничных территорий», — говорится в сообщении по итогам заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. Информация есть в распоряжении URA.RU. Также Белоусов заслушал доклады о медицинском военно-техническом и инженерном обеспечении и по содействию властей приграничных регионов в эвакуации местных жителей. Кроме того, Национальный центр управления обороной РФ проинформировал участников заседания о ходе решения вопросов, поступающих в оперативную группу. Также было сообщено о реализации дополнительных мер по защите приграничных территорий. ВСУ атакуют Курскую и Брянску области и длительное время систематически наносят удары по Белгородской области. Так, в последний раз были зафиксированы попадания в коммерческий и социальные объекты в регионе, были выбиты окна в домах, сработала система ПВО. Кадры обстрела — в фоторепортаже URA.RU. В Курской области 3 сентября ВС РФ сорвали наступление украинской армии около Комаровки, Коренево и Ольговки. В результате ВСУ потеряли до 25 военных, два автомобиля и две боевые бронированные машины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание с губернаторами приграничных территорий: Белгородской области — Вячеславом Гладковым, Курской — Романом Старовойтом и Брянской — Александром Богомазом. С командующими группировками ВС РФ они обсудили ситуацию в приграничных районах страны. Также Белоусов заслушал их доклады. «Министр обороны обсудил с губернаторами трех регионов и командующими группировками войск текущую ситуацию. И заслушал доклады заместителей министра обороны по вопросам материально-технического, транспортного обеспечения приграничных территорий», — говорится в сообщении по итогам заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. Информация есть в распоряжении URA.RU. Также Белоусов заслушал доклады о медицинском военно-техническом и инженерном обеспечении и по содействию властей приграничных регионов в эвакуации местных жителей. Кроме того, Национальный центр управления обороной РФ проинформировал участников заседания о ходе решения вопросов, поступающих в оперативную группу. Также было сообщено о реализации дополнительных мер по защите приграничных территорий. ВСУ атакуют Курскую и Брянску области и длительное время систематически наносят удары по Белгородской области. Так, в последний раз были зафиксированы попадания в коммерческий и социальные объекты в регионе, были выбиты окна в домах, сработала система ПВО. Кадры обстрела — в фоторепортаже URA.RU. В Курской области 3 сентября ВС РФ сорвали наступление украинской армии около Комаровки, Коренево и Ольговки. В результате ВСУ потеряли до 25 военных, два автомобиля и две боевые бронированные машины.