Киев заявил о производстве вооружения с дальностью полета до 1,5 тысячи км

03 сентября 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Камышин заявил, что новые дроны Украины якобы могут лететь до 1,5 тысячи километров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина вывела на самостоятельное производство беспилотники и ракеты, которые имеют дальность полета до 1,5 тысячи километров. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин, отметив, что они якобы могут лететь вглубь России. «У нас есть дроны, у нас есть ракеты, которые могут лететь до 1,5 тысячи километров вглубь России», — заявил Камышин, уточнив, что страна производит их самостоятельно. Его слова передает телеканал CNN. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба запросил у системы ПВО у Запада в связи с атакой ВС РФ по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Однако российские военные успешно уничтожают вооружение и технику ВСУ. Так, был ликвидирован украинский склад авиационных средств поражения, при этом удар был нанесен и по живой силе противника в 149 районах, передает RT. Кроме того, на курском направлении ВС РФ уничтожили украинскую артиллерию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина вывела на самостоятельное производство беспилотники и ракеты, которые имеют дальность полета до 1,5 тысячи километров. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин, отметив, что они якобы могут лететь вглубь России. «У нас есть дроны, у нас есть ракеты, которые могут лететь до 1,5 тысячи километров вглубь России», — заявил Камышин, уточнив, что страна производит их самостоятельно. Его слова передает телеканал CNN. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба запросил у системы ПВО у Запада в связи с атакой ВС РФ по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Однако российские военные успешно уничтожают вооружение и технику ВСУ. Так, был ликвидирован украинский склад авиационных средств поражения, при этом удар был нанесен и по живой силе противника в 149 районах, передает RT. Кроме того, на курском направлении ВС РФ уничтожили украинскую артиллерию.