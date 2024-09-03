Киев заявил о производстве вооружения с дальностью полета до 1,5 тысячи км

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Камышин заявил, что новые дроны Украины якобы могут лететь до 1,5 тысячи километров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина вывела на самостоятельное производство беспилотники и ракеты, которые имеют дальность полета до 1,5 тысячи километров. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин, отметив, что они якобы могут лететь вглубь России.

«У нас есть дроны, у нас есть ракеты, которые могут лететь до 1,5 тысячи километров вглубь России», — заявил Камышин, уточнив, что страна производит их самостоятельно. Его слова передает телеканал CNN. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба запросил у системы ПВО у Запада в связи с атакой ВС РФ по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве.

Однако российские военные успешно уничтожают вооружение и технику ВСУ. Так, был ликвидирован украинский склад авиационных средств поражения, при этом удар был нанесен и по живой силе противника в 149 районах, передает RT. Кроме того, на курском направлении ВС РФ уничтожили украинскую артиллерию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина вывела на самостоятельное производство беспилотники и ракеты, которые имеют дальность полета до 1,5 тысячи километров. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин, отметив, что они якобы могут лететь вглубь России. «У нас есть дроны, у нас есть ракеты, которые могут лететь до 1,5 тысячи километров вглубь России», — заявил Камышин, уточнив, что страна производит их самостоятельно. Его слова передает телеканал CNN. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба запросил у системы ПВО у Запада в связи с атакой ВС РФ по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Однако российские военные успешно уничтожают вооружение и технику ВСУ. Так, был ликвидирован украинский склад авиационных средств поражения, при этом удар был нанесен и по живой силе противника в 149 районах, передает RT. Кроме того, на курском направлении ВС РФ уничтожили украинскую артиллерию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...