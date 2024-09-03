«Как можно быть таким тупым»: организаторы после отмены концерта Доры оскорбили екатеринбуржца

После отмены концерта Доры в Екатеринбурге организаторы столкнулись с критикой

04 сентября 2024 в 08:50 Размер текста - 17 +

Фанаты заваливают организаторов вопросами, когда же они смогут вернуть деньги Фото: Размик Закарян © URA.RU Организаторы концерта певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова), который дважды перенесли в Екатеринбурге, получают шквал критики. Фанаты атакуют их вопросами по поводу возврата денег, на что ивент-команда без устали повторяет, что все дело в схеме возврата. Некоторым поклонникам достались оскорбления. «Не вернуть билеты нельзя. Но это невозможно сделать при отрицательном балансе, поэтому, как только кто-то покупает новый билет, сумма со счета сразу списывается в счет возврата в порядке очереди. Все время с 8 марта этот процесс происходит. Если кому-то деньги не вернулись, значит, еще просто не дошла очередь. Как можно быть таким тупым, Боже», — написала организатор в ответ на вопрос, почему есть проблемы с возвратами. При этом команда пожаловалась, что стала козлом отпущения. «Если у вас есть в голове, кого винить, то нам претензии свои даже и высказать некому. Мы просто уже в принятии, останемся плохими для кого-то, но что поделать. Хочется поддержать на самом деле как-то вас», — чуть позже написал организатор и посоветовал тем, кто хочет поскорее вернуть деньги, обращаться в суд. Концерт Доры в Екатеринбурге переносят весь 2024 год. Певица должна была выступить 8 марта, затем — 7 сентября, но выступление вновь отменили и назначили новую дату — 14 февраля 2025 года. Устав ждать, люди решили сдать билеты, но быстро это сделать не получается: организаторы поясняют, что не могут вернуть деньги, пока другие поклонники не купят проходки на этот же концерт. По неофициальным данным, два года назад Дора попала в список артистов, с которыми нежелательно сотрудничать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организаторы концерта певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова), который дважды перенесли в Екатеринбурге, получают шквал критики. Фанаты атакуют их вопросами по поводу возврата денег, на что ивент-команда без устали повторяет, что все дело в схеме возврата. Некоторым поклонникам достались оскорбления. «Не вернуть билеты нельзя. Но это невозможно сделать при отрицательном балансе, поэтому, как только кто-то покупает новый билет, сумма со счета сразу списывается в счет возврата в порядке очереди. Все время с 8 марта этот процесс происходит. Если кому-то деньги не вернулись, значит, еще просто не дошла очередь. Как можно быть таким тупым, Боже», — написала организатор в ответ на вопрос, почему есть проблемы с возвратами. При этом команда пожаловалась, что стала козлом отпущения. «Если у вас есть в голове, кого винить, то нам претензии свои даже и высказать некому. Мы просто уже в принятии, останемся плохими для кого-то, но что поделать. Хочется поддержать на самом деле как-то вас», — чуть позже написал организатор и посоветовал тем, кто хочет поскорее вернуть деньги, обращаться в суд. Концерт Доры в Екатеринбурге переносят весь 2024 год. Певица должна была выступить 8 марта, затем — 7 сентября, но выступление вновь отменили и назначили новую дату — 14 февраля 2025 года. Устав ждать, люди решили сдать билеты, но быстро это сделать не получается: организаторы поясняют, что не могут вернуть деньги, пока другие поклонники не купят проходки на этот же концерт. По неофициальным данным, два года назад Дора попала в список артистов, с которыми нежелательно сотрудничать.