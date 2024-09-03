Times: удар по центру ВСУ в Полтаве стал страшнейшим с начала СВО

ВС РФ нанесли удар по центру ВСУ в Полтаве с помощью «Искандера»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Удар по полтавскому учебно-тренировочному центру ВСУ, который ВС РФ нанесли с помощью ракетного комплекса «Искандер», стал самым страшным с начала конфликта. В результате него свыше 200 военных получили ранения. Об этом сообщает The Times.
Новость по теме
«Более 200 военных получили ранения из-за одного из сильнейших авиаударов», — пишет
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.