Times: удар по центру ВСУ в Полтаве стал страшнейшим с начала СВО

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ВС РФ нанесли удар по центру ВСУ в Полтаве с помощью «Искандера» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Удар по полтавскому учебно-тренировочному центру ВСУ, который ВС РФ нанесли с помощью ракетного комплекса «Искандер», стал самым страшным с начала конфликта. В результате него свыше 200 военных получили ранения. Об этом сообщает The Times.

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«Более 200 военных получили ранения из-за одного из сильнейших авиаударов», — пишет газета. Как говорится в материале, погибли 47 бойцов. В результате удара на Украине возбудили уголовное дело о небрежном отношении к военной службе.

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Удар по полтавскому учебно-тренировочному центру ВСУ, который ВС РФ нанесли с помощью ракетного комплекса «Искандер», стал самым страшным с начала конфликта. В результате него свыше 200 военных получили ранения. Об этом сообщает The Times. «Более 200 военных получили ранения из-за одного из сильнейших авиаударов», — пишет газета. Как говорится в материале, погибли 47 бойцов. В результате удара на Украине возбудили уголовное дело о небрежном отношении к военной службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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