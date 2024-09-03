Times: удар по центру ВСУ в Полтаве стал страшнейшим с начала СВО

03 сентября 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

Удар по полтавскому учебно-тренировочному центру ВСУ, который ВС РФ нанесли с помощью ракетного комплекса «Искандер», стал самым страшным с начала конфликта. В результате него свыше 200 военных получили ранения. Об этом сообщает The Times. «Более 200 военных получили ранения из-за одного из сильнейших авиаударов», — пишет газета. Как говорится в материале, погибли 47 бойцов. В результате удара на Украине возбудили уголовное дело о небрежном отношении к военной службе.