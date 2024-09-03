Зеленский: ВСУ будут до последнего удерживать территорию в Курской области

Украина планирует до последнего удерживать территорию Курской области, на которую напала 6 августа. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
«На данный момент нам это нужно», — заявил Зеленский в интервью NBC News, говоря о Курской области. По его словам, это сделано для того, чтобы создать прецедент для России для начала мирных переговоров.
При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что диалога между странами не может быть в ближайшей перспективе из-за нападения ВСУ под Курском. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что власти Украины не выражают заинтересованности в прекращении боевых действий, поэтому конфликт не заканчивается.
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Украина планирует до последнего удерживать территорию Курской области, на которую напала 6 августа. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. «На данный момент нам это нужно», — заявил Зеленский в интервью NBC News, говоря о Курской области. По его словам, это сделано для того, чтобы создать прецедент для России для начала мирных переговоров. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что диалога между странами не может быть в ближайшей перспективе из-за нападения ВСУ под Курском. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что власти Украины не выражают заинтересованности в прекращении боевых действий, поэтому конфликт не заканчивается.