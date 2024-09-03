Захарова: указания Борреля приведут к военному конфликту ЕС с Россией

03 сентября 2024 в 23:08 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что страны, призывающие к урегулированию конфликта на Украине, жестко наказывают Фото: Георгий Бергал © URA.RU Руководство Евросоюза (ЕС) наказывает страны, призывающие к урегулированию украинского конфликта, а следование «рецептам» главы европейской дипломатии Жозепа Борреля грозит рисками неминуемого военного столкновения стран-членов ЕС с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Упомянутые неформальные министерские встречи были перенесены в Брюссель, хотя такие мероприятия проводятся на территории председательствующего в Совете ЕС государства. Это недвусмысленный сигнал всему миру — страны, придерживающиеся позиций реализма, жестко наказывают. По признанию Жозепа Борреля, в ходе всех дискуссий он пытался навязать присутствующим министрам свои наиболее конфронтационные антироссийские подходы в отношении расширения боевых действий против РФ», — говорится в официальном комментарии Захаровой, опубликованной на сайте МИД РФ. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского является «безумием». Так он прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что «план Зеленского» по урегулированию украинского конфликта «единственный заслуживает внимание». Мария Захарова отмечала, что ЕС был вовлечен в процессы подготовки нападения ВСУ на Курскую область, поэтому Европа виновна в произошедшем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководство Евросоюза (ЕС) наказывает страны, призывающие к урегулированию украинского конфликта, а следование «рецептам» главы европейской дипломатии Жозепа Борреля грозит рисками неминуемого военного столкновения стран-членов ЕС с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Упомянутые неформальные министерские встречи были перенесены в Брюссель, хотя такие мероприятия проводятся на территории председательствующего в Совете ЕС государства. Это недвусмысленный сигнал всему миру — страны, придерживающиеся позиций реализма, жестко наказывают. По признанию Жозепа Борреля, в ходе всех дискуссий он пытался навязать присутствующим министрам свои наиболее конфронтационные антироссийские подходы в отношении расширения боевых действий против РФ», — говорится в официальном комментарии Захаровой, опубликованной на сайте МИД РФ. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского является «безумием». Так он прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что «план Зеленского» по урегулированию украинского конфликта «единственный заслуживает внимание». Мария Захарова отмечала, что ЕС был вовлечен в процессы подготовки нападения ВСУ на Курскую область, поэтому Европа виновна в произошедшем.