Зеленский заявил об увеличении жертв удара по учебному центру в Полтаве

Зеленский: количество жертв от удара в Полтаве выросло до 51
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Убит 51 человек, пострадал — 271, заявил Владимир Зеленский Фото:

Количество ликвидированных после удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве увеличилось до 51. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«По состоянию на это время количество раненых — 271. Всем оказывается необходимая помощь. По имеющейся сейчас информации, убит 51 человек», — заявил Зеленский в telegram-канале. По его словам, спасательные работы продолжаются, для этого привлечены все спасательные службы.

ВС РФ ударили о учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Предположительно, там находились иностранные наемники, обучающие украинских военных. Зеленский подтвердил удар. Он заявил, что в результате атаки погиб 41 украинский военный, еще более 180 пострадали.

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Количество ликвидированных после удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве увеличилось до 51. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «По состоянию на это время количество раненых — 271. Всем оказывается необходимая помощь. По имеющейся сейчас информации, убит 51 человек», — заявил Зеленский в telegram-канале. По его словам, спасательные работы продолжаются, для этого привлечены все спасательные службы. ВС РФ ударили о учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Предположительно, там находились иностранные наемники, обучающие украинских военных. Зеленский подтвердил удар. Он заявил, что в результате атаки погиб 41 украинский военный, еще более 180 пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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