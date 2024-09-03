Зеленский заявил об увеличении жертв удара по учебному центру в Полтаве

Количество ликвидированных после удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве увеличилось до 51. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
«По состоянию на это время количество раненых — 271. Всем оказывается необходимая помощь. По имеющейся сейчас информации, убит 51 человек», — заявил Зеленский в telegram-канале. По его словам, спасательные работы продолжаются, для этого привлечены все спасательные службы.
ВС РФ ударили о учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Предположительно, там находились иностранные наемники, обучающие украинских военных. Зеленский подтвердил удар. Он заявил, что в результате атаки погиб 41 украинский военный, еще более 180 пострадали.
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