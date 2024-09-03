Зеленский заявил об увеличении жертв удара по учебному центру в Полтаве

Зеленский: количество жертв от удара в Полтаве выросло до 51

03 сентября 2024 в 23:29 Размер текста - 17 +

Убит 51 человек, пострадал — 271, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины Количество ликвидированных после удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве увеличилось до 51. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «По состоянию на это время количество раненых — 271. Всем оказывается необходимая помощь. По имеющейся сейчас информации, убит 51 человек», — заявил Зеленский в telegram-канале. По его словам, спасательные работы продолжаются, для этого привлечены все спасательные службы. ВС РФ ударили о учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Предположительно, там находились иностранные наемники, обучающие украинских военных. Зеленский подтвердил удар. Он заявил, что в результате атаки погиб 41 украинский военный, еще более 180 пострадали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество ликвидированных после удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве увеличилось до 51. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «По состоянию на это время количество раненых — 271. Всем оказывается необходимая помощь. По имеющейся сейчас информации, убит 51 человек», — заявил Зеленский в telegram-канале. По его словам, спасательные работы продолжаются, для этого привлечены все спасательные службы. ВС РФ ударили о учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Предположительно, там находились иностранные наемники, обучающие украинских военных. Зеленский подтвердил удар. Он заявил, что в результате атаки погиб 41 украинский военный, еще более 180 пострадали.