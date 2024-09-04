Алаудинов раскрыл, сколько техники ВСУ уничтожают ежедневно на курском направлении

ВС РФ ежедневно уничтожают до 15 единиц украинской техники на курском направлении Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Только на одном участке на суджанском направлении в первый день мы совместно с нашими смежными подразделениями уничтожили 32 единицы техники, во второй день — 20 единиц техники, в третий — 13 единиц техники. И пошло-поехало: 10-15 единиц техники мы сжигали каждый день», — сказал Алаудинов. По его словам, из-за страха потерять технику, ВСУ даже сменили тактику ведения боя.
Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли большое количество наемников при попытке атаковать Курскую область. По его словам, украинская сторона в этих боях задействовала много иностранцев.
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