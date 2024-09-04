Алаудинов раскрыл, сколько техники ВСУ уничтожают ежедневно на курском направлении

Алаудинов: ВС РФ уничтожают до 15 единиц техники ВСУ ежедневно
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ВСУ сменили тактику из-за страха потери техники, заявил Апти Алаудинов
ВСУ сменили тактику из-за страха потери техники, заявил Апти Алаудинов Фото:

ВС РФ ежедневно уничтожают до 15 единиц украинской техники на курском направлении Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Только на одном участке на суджанском направлении в первый день мы совместно с нашими смежными подразделениями уничтожили 32 единицы техники, во второй день — 20 единиц техники, в третий — 13 единиц техники. И пошло-поехало: 10-15 единиц техники мы сжигали каждый день», — сказал Алаудинов. По его словам, из-за страха потерять технику, ВСУ даже сменили тактику ведения боя.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли большое количество наемников при попытке атаковать Курскую область. По его словам, украинская сторона в этих боях задействовала много иностранцев. 

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ВС РФ ежедневно уничтожают до 15 единиц украинской техники на курском направлении Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Только на одном участке на суджанском направлении в первый день мы совместно с нашими смежными подразделениями уничтожили 32 единицы техники, во второй день — 20 единиц техники, в третий — 13 единиц техники. И пошло-поехало: 10-15 единиц техники мы сжигали каждый день», — сказал Алаудинов. По его словам, из-за страха потерять технику, ВСУ даже сменили тактику ведения боя. Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли большое количество наемников при попытке атаковать Курскую область. По его словам, украинская сторона в этих боях задействовала много иностранцев. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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