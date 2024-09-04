В России рекордно падает безработица

04 сентября 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

Безработица в России рекордно низкая, сообщил замминистра Дмитрий Вольвач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВЭФ-2024 В России стремительно снижается уровень безработицы, он достиг 2,4%. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач «Сохраняется на рекордно низком уровне безработица. Сейчас этот уровень 2,4%, продолжает снижаться», — подчеркнул Вольвач. Замминистра также отметил, что российская экономика демонстрирует устойчивый рост, аналогичный показателям 2023 года. ВВП страны увеличился на 4,6% за первое полугодие. Кроме того, он указал на сильный потребительский спрос и рост оборота розничной торговли на 9% за тот же период. Ранее аналогичные данные по безработице приводил президент России Владимир Путин. Он также констатировал, что в реальном выражении с учетом инфляции зарплаты в стране увеличились на 10,1%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России стремительно снижается уровень безработицы, он достиг 2,4%. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач «Сохраняется на рекордно низком уровне безработица. Сейчас этот уровень 2,4%, продолжает снижаться», — подчеркнул Вольвач. Замминистра также отметил, что российская экономика демонстрирует устойчивый рост, аналогичный показателям 2023 года. ВВП страны увеличился на 4,6% за первое полугодие. Кроме того, он указал на сильный потребительский спрос и рост оборота розничной торговли на 9% за тот же период. Ранее аналогичные данные по безработице приводил президент России Владимир Путин. Он также констатировал, что в реальном выражении с учетом инфляции зарплаты в стране увеличились на 10,1%.