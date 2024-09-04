В России рекордно падает безработица

В России стремительно снижается уровень безработицы, он достиг 2,4%. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач
«Сохраняется на рекордно низком уровне безработица. Сейчас этот уровень 2,4%, продолжает снижаться», — подчеркнул Вольвач.
Замминистра также отметил, что российская экономика демонстрирует устойчивый рост, аналогичный показателям 2023 года. ВВП страны увеличился на 4,6% за первое полугодие. Кроме того, он указал на сильный потребительский спрос и рост оборота розничной торговли на 9% за тот же период.
Ранее аналогичные данные по безработице приводил президент России Владимир Путин. Он также констатировал, что в реальном выражении с учетом инфляции зарплаты в стране увеличились на 10,1%.
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