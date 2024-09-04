Песков объяснил позицию РФ по изменению ядерной доктрины

Изменение ядерной доктрины РФ связано с действиями Запада по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
«Россия ведёт работу по формированию новых подходов в контексте обновления ядерной доктрины. Президент говорил об этом минувшим летом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Нынешняя повестка дня и сложившаяся ситуация, вероятно, являются следствием действий коллективного Запада», — сообщил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста URA.RU. Он подчеркнул, что на изменение доктрины Россию натолкнул отказ Запада от диалога с ней, нарушение безопасности ее территорий, а также усиление ими эскалации российско-украинского конфликта. Все эти действия, по словам Пескова, Москва анализирует и возьмет за основу новой доктрины.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия изменит ядерную доктрину. По его словам, «есть четкая установка» на корректировку существующих правил.
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