Песков объяснил позицию РФ по изменению ядерной доктрины

Песков: отказ Запада от диалога с РФ лег в основу изменения ядерной доктрины
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отказ Запада от диалога с Россией привел к изменению ядерной доктрины, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков
Отказ Запада от диалога с Россией привел к изменению ядерной доктрины, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков Фото:

Изменение ядерной доктрины РФ связано с действиями Запада по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Россия ведёт работу по формированию новых подходов в контексте обновления ядерной доктрины. Президент говорил об этом минувшим летом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Нынешняя повестка дня и сложившаяся ситуация, вероятно, являются следствием действий коллективного Запада», — сообщил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста URA.RU. Он подчеркнул, что на изменение доктрины Россию натолкнул отказ Запада от диалога с ней, нарушение безопасности ее территорий, а также усиление ими эскалации российско-украинского конфликта. Все эти действия, по словам Пескова, Москва анализирует и возьмет за основу новой доктрины.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия изменит ядерную доктрину. По его словам, «есть четкая установка» на корректировку существующих правил. 

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Изменение ядерной доктрины РФ связано с действиями Запада по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Россия ведёт работу по формированию новых подходов в контексте обновления ядерной доктрины. Президент говорил об этом минувшим летом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Нынешняя повестка дня и сложившаяся ситуация, вероятно, являются следствием действий коллективного Запада», — сообщил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста URA.RU. Он подчеркнул, что на изменение доктрины Россию натолкнул отказ Запада от диалога с ней, нарушение безопасности ее территорий, а также усиление ими эскалации российско-украинского конфликта. Все эти действия, по словам Пескова, Москва анализирует и возьмет за основу новой доктрины. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия изменит ядерную доктрину. По его словам, «есть четкая установка» на корректировку существующих правил. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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