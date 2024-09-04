Песков допустил, что РФ изменит важную позицию по ведению СВО

После атаки ВСУ на Курскую область ВС РФ могут начать наносить удары по энергообъектам, связанным с военным потенциалом Украины, в зимнее время. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявлял о том, что российская армия не будет ударять по энергетической украинской сети зимой в гуманитарных целях.
«Это всё наши территории, и мы должны их защищать. Энергообъекты зачастую имеют отношение к военному потенциалу. Наши военные делают всё для достижения целей специальной военной операции», — сообщил Дмитрий Песков. Также он подчеркнул, что атаки ВСУ на новые территории России являются посягательствами на ее территорию, и СМИ не должны проводить границу между «каноническими» и «новыми» территориями РФ.
Ранее Песков сообщал о причинах изменения ядерной доктрины РФ. По его словам, оно связано с отказом Запада от диалога с Россией и нарушение безопасности ее территорий, а также усиление эскалации российско-украинского конфликта.
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