Песков допустил, что РФ изменит важную позицию по ведению СВО

Песков: ВС РФ могут ударить по энергообъектам Украины зимой из-за вторжения ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ могут начать наносить удары по военным энергообъектам Украины зимой из-за ее атаки на Курскую область, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков
ВС РФ могут начать наносить удары по военным энергообъектам Украины зимой из-за ее атаки на Курскую область, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После атаки ВСУ на Курскую область ВС РФ могут начать наносить удары по энергообъектам, связанным с военным потенциалом Украины, в зимнее время. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявлял о том, что российская армия не будет ударять по энергетической украинской сети зимой в гуманитарных целях.

«Это всё наши территории, и мы должны их защищать. Энергообъекты зачастую имеют отношение к военному потенциалу. Наши военные делают всё для достижения целей специальной военной операции», — сообщил Дмитрий Песков. Также он подчеркнул, что атаки ВСУ на новые территории России являются посягательствами на ее территорию, и СМИ не должны проводить границу между «каноническими» и «новыми» территориями РФ.  

Ранее Песков сообщал о причинах изменения ядерной доктрины РФ. По его словам, оно связано с отказом Запада от диалога с Россией и нарушение безопасности ее территорий, а также усиление эскалации российско-украинского конфликта.

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После атаки ВСУ на Курскую область ВС РФ могут начать наносить удары по энергообъектам, связанным с военным потенциалом Украины, в зимнее время. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявлял о том, что российская армия не будет ударять по энергетической украинской сети зимой в гуманитарных целях. «Это всё наши территории, и мы должны их защищать. Энергообъекты зачастую имеют отношение к военному потенциалу. Наши военные делают всё для достижения целей специальной военной операции», — сообщил Дмитрий Песков. Также он подчеркнул, что атаки ВСУ на новые территории России являются посягательствами на ее территорию, и СМИ не должны проводить границу между «каноническими» и «новыми» территориями РФ.   Ранее Песков сообщал о причинах изменения ядерной доктрины РФ. По его словам, оно связано с отказом Запада от диалога с Россией и нарушение безопасности ее территорий, а также усиление эскалации российско-украинского конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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