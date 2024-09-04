Песков оценил влияние ордера МУС с арестом Путина на отношение РФ с партнерами

Песков: ордер МУС на арест Путина не повлияет на отношения России с партнерами
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия столкнулась с повышенным интересом к ней от других стран и будет пользоваться перспективами сотрудничества, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков
Россия столкнулась с повышенным интересом к ней от других стран и будет пользоваться перспективами сотрудничества, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков Фото:

Отношения со странами-партнерами России не нарушатся из-за влияния на них Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Вся эта история с МУСом касается юрисдикции, которую мы не признаём. Она не может и не будет являться ограничением для развития отношений с партнёрами и осуществления международных контактов», — заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что большое количество стран имеет более широкое видение перспектив сотрудничества с Россией, чем рамки, заданные МУСом. По словам Пескова, в настоящее время РФ сталкивается с повышенным интересом к ней и «именно этим и будет руководствоваться».

Ранее МИД Украины потребовал от Монголии ареста российского президента Владимира Путина во время его визита в страну 3 сентября. Киев настаивал на том, что, если страна признает юрисдикцию МУСА, то она обязана выполнить ордер на арест лидера России.

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Отношения со странами-партнерами России не нарушатся из-за влияния на них Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Вся эта история с МУСом касается юрисдикции, которую мы не признаём. Она не может и не будет являться ограничением для развития отношений с партнёрами и осуществления международных контактов», — заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что большое количество стран имеет более широкое видение перспектив сотрудничества с Россией, чем рамки, заданные МУСом. По словам Пескова, в настоящее время РФ сталкивается с повышенным интересом к ней и «именно этим и будет руководствоваться». Ранее МИД Украины потребовал от Монголии ареста российского президента Владимира Путина во время его визита в страну 3 сентября. Киев настаивал на том, что, если страна признает юрисдикцию МУСА, то она обязана выполнить ордер на арест лидера России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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