Украина потребовала от Монголии ареста Путина

МИД Украины требует от Монголии ареста российского президента Владимира Путина. Киев настаивает на том, что раз страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), она просто обязана выполнить ордер на арест лидера России.
«Путин и остальные члены военно-политического руководства РФ должны предстать перед правосудием», — заявило украинское внешнеполитическое ведомство. Обращение МИД Украины опубликовано на официальном сайте ведомства.
Рабочий визит Путина в Монголию запланирован на 3 сентября. Глава РФ примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы военных на Халхин-Голе.
Монголия решила не выполнять ордер МУС на арест Путина, передает RT. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, визит российского лидера в Монголию готовился тщательно, поэтому Кремль не беспокоится по поводу задержания главы государства.
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