Подозреваемого в убийстве ребенка в Нижнем Тагиле проверят на вменяемость

04 сентября 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Подозреваемого в убийстве ребенка проверят психиатры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле Владимира Александрова ждет психиатрическая экспертиза. Об этом URA.RU рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин. «По уголовному делу допрошен ряд свидетелей, проведены осмотры места происшествия, обыски и выемки. Также в ходе следствия будут проведены необходимые экспертизы, в том числе комплексная судебная психолого-психиатрическая в отношении подозреваемого», — сказал следователь. 40-летний мужчина был задержан по подозрению в убийстве четвероклассницы Насти Якиной. Она пропала 30 августа, а 3 сентября ее тело было найдено в подвале общежития, где девочка жила с отцом. Ребенок был убит. В квартире ее соседа Александрова обнаружили следы крови и волосы — предположительно, жертвы. По сообщению СКР, мужчина принял меры к сокрытию следов преступления и намеревался скрыться, улетев в Москву. Ранее он отбывал наказание за изнасилование и разбой, но был амнистирован как участник СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле Владимира Александрова ждет психиатрическая экспертиза. Об этом URA.RU рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин. «По уголовному делу допрошен ряд свидетелей, проведены осмотры места происшествия, обыски и выемки. Также в ходе следствия будут проведены необходимые экспертизы, в том числе комплексная судебная психолого-психиатрическая в отношении подозреваемого», — сказал следователь. 40-летний мужчина был задержан по подозрению в убийстве четвероклассницы Насти Якиной. Она пропала 30 августа, а 3 сентября ее тело было найдено в подвале общежития, где девочка жила с отцом. Ребенок был убит. В квартире ее соседа Александрова обнаружили следы крови и волосы — предположительно, жертвы. По сообщению СКР, мужчина принял меры к сокрытию следов преступления и намеревался скрыться, улетев в Москву. Ранее он отбывал наказание за изнасилование и разбой, но был амнистирован как участник СВО.