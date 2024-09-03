Губернатор Алексей Текслер 4 сентября в ходе общения с жителями микрорайона «Парковый Премиум» анонсировал планы по строительству новой школы в Челябинске. Сейчас в микрорайоне заканчивается строительство поликлиники и детского сада, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Строительство детского сада находится на финальной стадии. Также принято принципиальное решение вместе с развитием микрорайона строить и школу», — сообщил Текслер жителям.
Глава региона отметил, что строительство детсада находилась у него на личном контроле. Сдачу объекта планируют не позже ноября. Дети начнут посещать новые группы до конца 2024 года. Текслер отметил, что на строительство школы уйдет какое-то время в связи с масштабом проекта. Кроме того, продолжается строительство объездной дороги, соединяющей часть поселка Западного с микрорайоном.
Микрорайон губернатор посетил в ходе рабочей поездки по Челябинску. Текслер также посетил открывающуюся в сентябре поликлинику, тепличный комплекс на месте старой свалки и реконструкции очистных сооружений канализации.
На очистных сооружениях глава региона совершил обход по площадке реконструкции, пообщавшись с подрядными организациями и вице-мэром по горхозяйству Александром Астаховым. Губернатор убедился в соблюдении сроков работ и рассмотрел проектный макет сооружений. На данный момент 80% оборудования уже установлено или находится в пути до Челябинска.
Алексей Текслер сообщил жителям микрорайона о новой школе во время проверки новой поликлиники
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Губернатор Алексей Текслер 4 сентября в ходе общения с жителями микрорайона «Парковый Премиум» анонсировал планы по строительству новой школы в Челябинске. Сейчас в микрорайоне заканчивается строительство поликлиники и детского сада, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Строительство детского сада находится на финальной стадии. Также принято принципиальное решение вместе с развитием микрорайона строить и школу», — сообщил Текслер жителям. Глава региона отметил, что строительство детсада находилась у него на личном контроле. Сдачу объекта планируют не позже ноября. Дети начнут посещать новые группы до конца 2024 года. Текслер отметил, что на строительство школы уйдет какое-то время в связи с масштабом проекта. Кроме того, продолжается строительство объездной дороги, соединяющей часть поселка Западного с микрорайоном. Микрорайон губернатор посетил в ходе рабочей поездки по Челябинску. Текслер также посетил открывающуюся в сентябре поликлинику, тепличный комплекс на месте старой свалки и реконструкции очистных сооружений канализации. На очистных сооружениях глава региона совершил обход по площадке реконструкции, пообщавшись с подрядными организациями и вице-мэром по горхозяйству Александром Астаховым. Губернатор убедился в соблюдении сроков работ и рассмотрел проектный макет сооружений. На данный момент 80% оборудования уже установлено или находится в пути до Челябинска.