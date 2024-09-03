03 сентября 2024

Губернатор Текслер анонсировал строительство новой школы в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника
Планы по строительству школы Алексей Текслер анонсировал жителям микрорайона Фото:

Губернатор Алексей Текслер 4 сентября в ходе общения с жителями микрорайона «Парковый Премиум» анонсировал планы по строительству новой школы в Челябинске. Сейчас в микрорайоне заканчивается строительство поликлиники и детского сада, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Строительство детского сада находится на финальной стадии. Также принято принципиальное решение вместе с развитием микрорайона строить и школу», — сообщил Текслер жителям.

Глава региона отметил, что строительство детсада находилась у него на личном контроле. Сдачу объекта планируют не позже ноября. Дети начнут посещать новые группы до конца 2024 года. Текслер отметил, что на строительство школы уйдет какое-то время в связи с масштабом проекта. Кроме того, продолжается строительство объездной дороги, соединяющей часть поселка Западного с микрорайоном.

Микрорайон губернатор посетил в ходе рабочей поездки по Челябинску. Текслер также посетил открывающуюся в сентябре поликлинику, тепличный комплекс на месте старой свалки и реконструкции очистных сооружений канализации.

На очистных сооружениях глава региона совершил обход по площадке реконструкции, пообщавшись с подрядными организациями и вице-мэром по горхозяйству Александром Астаховым. Губернатор убедился в соблюдении сроков работ и рассмотрел проектный макет сооружений. На данный момент 80% оборудования уже установлено или находится в пути до Челябинска.

Поликлиника
Алексей Текслер сообщил жителям микрорайона о новой школе во время проверки новой поликлиники
Фото:
Поликлиника
В ходе визита в микрорайон глава региона пообщался с сотрудниками будущей поликлиники
Фото:
Очистные. Челябинск
Прежде, чем проверить готовность поликлиники Алексей Текслер посетил реконструкцию очистных сооружений
Фото:
Очистные. Челябинск
Главе региона показали макет реализации очистных сооружений
Фото:

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Губернатор Алексей Текслер 4 сентября в ходе общения с жителями микрорайона «Парковый Премиум» анонсировал планы по строительству новой школы в Челябинске. Сейчас в микрорайоне заканчивается строительство поликлиники и детского сада, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Строительство детского сада находится на финальной стадии. Также принято принципиальное решение вместе с развитием микрорайона строить и школу», — сообщил Текслер жителям. Глава региона отметил, что строительство детсада находилась у него на личном контроле. Сдачу объекта планируют не позже ноября. Дети начнут посещать новые группы до конца 2024 года. Текслер отметил, что на строительство школы уйдет какое-то время в связи с масштабом проекта. Кроме того, продолжается строительство объездной дороги, соединяющей часть поселка Западного с микрорайоном. Микрорайон губернатор посетил в ходе рабочей поездки по Челябинску. Текслер также посетил открывающуюся в сентябре поликлинику, тепличный комплекс на месте старой свалки и реконструкции очистных сооружений канализации. На очистных сооружениях глава региона совершил обход по площадке реконструкции, пообщавшись с подрядными организациями и вице-мэром по горхозяйству Александром Астаховым. Губернатор убедился в соблюдении сроков работ и рассмотрел проектный макет сооружений. На данный момент 80% оборудования уже установлено или находится в пути до Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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