Губернатор Текслер анонсировал строительство новой школы в Челябинске. Фото

04 сентября 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Планы по строительству школы Алексей Текслер анонсировал жителям микрорайона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер 4 сентября в ходе общения с жителями микрорайона «Парковый Премиум» анонсировал планы по строительству новой школы в Челябинске. Сейчас в микрорайоне заканчивается строительство поликлиники и детского сада, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Строительство детского сада находится на финальной стадии. Также принято принципиальное решение вместе с развитием микрорайона строить и школу», — сообщил Текслер жителям. Глава региона отметил, что строительство детсада находилась у него на личном контроле. Сдачу объекта планируют не позже ноября. Дети начнут посещать новые группы до конца 2024 года. Текслер отметил, что на строительство школы уйдет какое-то время в связи с масштабом проекта. Кроме того, продолжается строительство объездной дороги, соединяющей часть поселка Западного с микрорайоном. Микрорайон губернатор посетил в ходе рабочей поездки по Челябинску. Текслер также посетил открывающуюся в сентябре поликлинику, тепличный комплекс на месте старой свалки и реконструкции очистных сооружений канализации. На очистных сооружениях глава региона совершил обход по площадке реконструкции, пообщавшись с подрядными организациями и вице-мэром по горхозяйству Александром Астаховым. Губернатор убедился в соблюдении сроков работ и рассмотрел проектный макет сооружений. На данный момент 80% оборудования уже установлено или находится в пути до Челябинска. Алексей Текслер сообщил жителям микрорайона о новой школе во время проверки новой поликлиники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ходе визита в микрорайон глава региона пообщался с сотрудниками будущей поликлиники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прежде, чем проверить готовность поликлиники Алексей Текслер посетил реконструкцию очистных сооружений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главе региона показали макет реализации очистных сооружений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер 4 сентября в ходе общения с жителями микрорайона «Парковый Премиум» анонсировал планы по строительству новой школы в Челябинске. Сейчас в микрорайоне заканчивается строительство поликлиники и детского сада, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Строительство детского сада находится на финальной стадии. Также принято принципиальное решение вместе с развитием микрорайона строить и школу», — сообщил Текслер жителям. Глава региона отметил, что строительство детсада находилась у него на личном контроле. Сдачу объекта планируют не позже ноября. Дети начнут посещать новые группы до конца 2024 года. Текслер отметил, что на строительство школы уйдет какое-то время в связи с масштабом проекта. Кроме того, продолжается строительство объездной дороги, соединяющей часть поселка Западного с микрорайоном. Микрорайон губернатор посетил в ходе рабочей поездки по Челябинску. Текслер также посетил открывающуюся в сентябре поликлинику, тепличный комплекс на месте старой свалки и реконструкции очистных сооружений канализации. На очистных сооружениях глава региона совершил обход по площадке реконструкции, пообщавшись с подрядными организациями и вице-мэром по горхозяйству Александром Астаховым. Губернатор убедился в соблюдении сроков работ и рассмотрел проектный макет сооружений. На данный момент 80% оборудования уже установлено или находится в пути до Челябинска.