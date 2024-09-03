В Варне отремонтируют смытую весенним паводком плотину

04 сентября 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Плотину через реку Нижний Тогузак размыло весенним паводком (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года Жители села Варна Челябинской области попросили восстановить дороги и плотину через реку Нижний Тогузак, которые размыл весенний паводок. Так дети смогут самостоятельно посещать школу, кружки и секции. В администрации Варненского района назвали сроки выполнения работ. «Помогите восстановить движение по дамбе (мосту),через реку Нижний Тогузак. На Заречной улице живет очень много детей и добираться пешком до школ и детских садов, когда наступят морозы, не просто неудобно, но и может быть крайне опасно», — рассказала жительница селя Мария И. Сельчане вынуждены возить детей в школу на автомобиле, тратя на дорогу 12 километров в одну сторону. Из-за затрат времени и денег на бензин у них не остается возможности возить детей в кружки и секции. В администрации Варненского района сообщили, что ремонт плотины будет выполнен до 1 декабря текущего года. Кроме того, составлена смета для подсыпки 13 улиц и переулков села. «Ремонт плотины через реку Нижний Тогузак в селе Варна будет выполнен до 1 декабря 2024 года согласно муниципальному контракту от 26 августа 2024 года. На основании поступивших заявлений от жителей администрацией района произведены расчеты объемов работ на подсыпку, профилировку и составление локальных смет для выделения дополнительного финансирования. В список входят 13 улиц и переулков села Варна», — уточнили в пресс-службе администрации. Подтопление села Варна началось в первых числах апреля из-за вышедшей из берегов реки Нижний Тогузак. 3 апреля объявлен режим повышенной готовности. Река Нижний Тогузак затопила 47 приусадебных участков и огородов, уровень воды над почвой составляет 15 сантиметров. Вода размыла дамбу и дороги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители села Варна Челябинской области попросили восстановить дороги и плотину через реку Нижний Тогузак, которые размыл весенний паводок. Так дети смогут самостоятельно посещать школу, кружки и секции. В администрации Варненского района назвали сроки выполнения работ. «Помогите восстановить движение по дамбе (мосту),через реку Нижний Тогузак. На Заречной улице живет очень много детей и добираться пешком до школ и детских садов, когда наступят морозы, не просто неудобно, но и может быть крайне опасно», — рассказала жительница селя Мария И. Сельчане вынуждены возить детей в школу на автомобиле, тратя на дорогу 12 километров в одну сторону. Из-за затрат времени и денег на бензин у них не остается возможности возить детей в кружки и секции. В администрации Варненского района сообщили, что ремонт плотины будет выполнен до 1 декабря текущего года. Кроме того, составлена смета для подсыпки 13 улиц и переулков села. «Ремонт плотины через реку Нижний Тогузак в селе Варна будет выполнен до 1 декабря 2024 года согласно муниципальному контракту от 26 августа 2024 года. На основании поступивших заявлений от жителей администрацией района произведены расчеты объемов работ на подсыпку, профилировку и составление локальных смет для выделения дополнительного финансирования. В список входят 13 улиц и переулков села Варна», — уточнили в пресс-службе администрации. Подтопление села Варна началось в первых числах апреля из-за вышедшей из берегов реки Нижний Тогузак. 3 апреля объявлен режим повышенной готовности. Река Нижний Тогузак затопила 47 приусадебных участков и огородов, уровень воды над почвой составляет 15 сантиметров. Вода размыла дамбу и дороги.