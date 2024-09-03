03 сентября 2024

В Варне отремонтируют смытую весенним паводком плотину

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Река Ай. Челябинск , вода, водоем, паводок, река ай
Плотину через реку Нижний Тогузак размыло весенним паводком (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Паводок в Челябинской области весной 2024 года

Жители села Варна Челябинской области попросили восстановить дороги и плотину через реку Нижний Тогузак, которые размыл весенний паводок. Так дети смогут самостоятельно посещать школу, кружки и секции. В администрации Варненского района назвали сроки выполнения работ.

«Помогите восстановить движение по дамбе (мосту),через реку Нижний Тогузак. На Заречной улице живет очень много детей и добираться пешком до школ и детских садов, когда наступят морозы, не просто неудобно, но и может быть крайне опасно», — рассказала жительница селя Мария И.

Сельчане вынуждены возить детей в школу на автомобиле, тратя на дорогу 12 километров в одну сторону. Из-за затрат времени и денег на бензин у них не остается возможности возить детей в кружки и секции. В администрации Варненского района сообщили, что ремонт плотины будет выполнен до 1 декабря текущего года. Кроме того, составлена смета для подсыпки 13 улиц и переулков села.

«Ремонт плотины через реку Нижний Тогузак в селе Варна будет выполнен до 1 декабря 2024 года согласно муниципальному контракту от 26 августа 2024 года. На основании поступивших заявлений от жителей администрацией района произведены расчеты объемов работ на подсыпку, профилировку и составление локальных смет для выделения дополнительного финансирования. В список входят 13 улиц и переулков села Варна», — уточнили в пресс-службе администрации.

Подтопление села Варна началось в первых числах апреля из-за вышедшей из берегов реки Нижний Тогузак. 3 апреля объявлен режим повышенной готовности. Река Нижний Тогузак затопила 47 приусадебных участков и огородов, уровень воды над почвой составляет 15 сантиметров. Вода размыла дамбу и дороги.

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Жители села Варна Челябинской области попросили восстановить дороги и плотину через реку Нижний Тогузак, которые размыл весенний паводок. Так дети смогут самостоятельно посещать школу, кружки и секции. В администрации Варненского района назвали сроки выполнения работ. «Помогите восстановить движение по дамбе (мосту),через реку Нижний Тогузак. На Заречной улице живет очень много детей и добираться пешком до школ и детских садов, когда наступят морозы, не просто неудобно, но и может быть крайне опасно», — рассказала жительница селя Мария И. Сельчане вынуждены возить детей в школу на автомобиле, тратя на дорогу 12 километров в одну сторону. Из-за затрат времени и денег на бензин у них не остается возможности возить детей в кружки и секции. В администрации Варненского района сообщили, что ремонт плотины будет выполнен до 1 декабря текущего года. Кроме того, составлена смета для подсыпки 13 улиц и переулков села. «Ремонт плотины через реку Нижний Тогузак в селе Варна будет выполнен до 1 декабря 2024 года согласно муниципальному контракту от 26 августа 2024 года. На основании поступивших заявлений от жителей администрацией района произведены расчеты объемов работ на подсыпку, профилировку и составление локальных смет для выделения дополнительного финансирования. В список входят 13 улиц и переулков села Варна», — уточнили в пресс-службе администрации. Подтопление села Варна началось в первых числах апреля из-за вышедшей из берегов реки Нижний Тогузак. 3 апреля объявлен режим повышенной готовности. Река Нижний Тогузак затопила 47 приусадебных участков и огородов, уровень воды над почвой составляет 15 сантиметров. Вода размыла дамбу и дороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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