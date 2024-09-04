Многодетного дальнобойщика из Екатеринбурга убил известный борец-тяжеловес

04 сентября 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Выяснилось, что 25-летнего бурята зовут Алдар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Многодетного свердловчанина-дальнобойщика Андрея Лунегова убил в Китае боец ММА из Бурятии Алдар Дондоков. Об этом URA.RU рассказала вдова погибшего Екатерина, которой, в свою очередь, об этом сообщил переводчик, общавшийся с китайскими следователями. «Мой помощник-переводчик, которого вызывали следователи в Китае, позвонил и сказал, что этого бурята зовут Алдар Дондоков. Ему 25 лет. Скоро будет суд, у меня спрашивали пожелания о наказании. Сказала — пусть по максимуму дают», — поделилась Екатерина. Судя по открытым данным, Дондоков — достаточно известный в Бурятии спортсмен. Он выступал в весовой категории 97 килограммов и завоевывал призовые места на турнирах. По словам Екатерины, сейчас бойца ММА перевели из СИЗО в Маньчжурии в другой изолятор, расположенный в северной части Китая, в городе Хайлар. «Изначально в консульстве говорили, что бурят должен выплатить материальный ущерб, но выяснилось, что другая страна, законы другие. К тому же, раз бойца будут судить по китайским законам, а у него там нет имущества, то вряд ли он выплатит мне денежную компенсацию», — рассуждает екатеринбурженка. В китайском консульстве Екатерине предложили еще раз посетить Китай, однако не конкретизировали цель визита. Она отказалась лететь туда в третий раз, ведь женщина уже похоронила мужа, а потратить еще 150 тысяч рублей на очередной перелет и проживание в другой стране ей не по карману. Она потратила более миллиона рублей на то, чтобы вернуть тело убитого Андрея в Россию. «В консульстве сказали, что мне самой с международным адвокатом расследовать дело не имеет смысла — только деньги зря потрачу и время. В расследовании и так будут задействованы три органа: следственный комитет, консульство и министерство иностранных дел. Хочу попробовать снова подать заявление на получение пособий за ребенка (у женщины трое детей — прим.URA.RU). В первый раз в выплатах отказали, но слышала, что можно обратиться через Москву и попросить помощи», — уточняет Екатерина. Трагедия произошла 26 июня. Многодетный екатеринбуржец Андрей Лунегов отправился в командировку в Маньчжурию. В местном кафе у него случилась драка с бойцом ММА из Улан-Удэ, в которой мужчина серьезно травмировался. В местной больнице ему провели трепанацию черепа, но случился отек мозга, и уралец умер. Бурят был задержан. Екатерина осталась одна с тремя детьми. В пособиях ей отказали, аргументировав, что зарплата свердловчанки на тысячу рублей превышает доход.



Вдова похоронила мужа только в начале августа в родном городе Красноуфимске. Чтобы вывезти прах из-за границы, женщине пришлось преодолеть много сложностей: бюрократических, технических и финансовых. Сейчас она ждет результаты судмедэкспертизы. По ее словам, от этого будет зависеть ход следствия дела и степень наказания подсудимого. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетного свердловчанина-дальнобойщика Андрея Лунегова убил в Китае боец ММА из Бурятии Алдар Дондоков. Об этом URA.RU рассказала вдова погибшего Екатерина, которой, в свою очередь, об этом сообщил переводчик, общавшийся с китайскими следователями. «Мой помощник-переводчик, которого вызывали следователи в Китае, позвонил и сказал, что этого бурята зовут Алдар Дондоков. Ему 25 лет. Скоро будет суд, у меня спрашивали пожелания о наказании. Сказала — пусть по максимуму дают», — поделилась Екатерина. Судя по открытым данным, Дондоков — достаточно известный в Бурятии спортсмен. Он выступал в весовой категории 97 килограммов и завоевывал призовые места на турнирах. По словам Екатерины, сейчас бойца ММА перевели из СИЗО в Маньчжурии в другой изолятор, расположенный в северной части Китая, в городе Хайлар. «Изначально в консульстве говорили, что бурят должен выплатить материальный ущерб, но выяснилось, что другая страна, законы другие. К тому же, раз бойца будут судить по китайским законам, а у него там нет имущества, то вряд ли он выплатит мне денежную компенсацию», — рассуждает екатеринбурженка. В китайском консульстве Екатерине предложили еще раз посетить Китай, однако не конкретизировали цель визита. Она отказалась лететь туда в третий раз, ведь женщина уже похоронила мужа, а потратить еще 150 тысяч рублей на очередной перелет и проживание в другой стране ей не по карману. Она потратила более миллиона рублей на то, чтобы вернуть тело убитого Андрея в Россию. «В консульстве сказали, что мне самой с международным адвокатом расследовать дело не имеет смысла — только деньги зря потрачу и время. В расследовании и так будут задействованы три органа: следственный комитет, консульство и министерство иностранных дел. Хочу попробовать снова подать заявление на получение пособий за ребенка (у женщины трое детей — прим.URA.RU). В первый раз в выплатах отказали, но слышала, что можно обратиться через Москву и попросить помощи», — уточняет Екатерина. Трагедия произошла 26 июня. Многодетный екатеринбуржец Андрей Лунегов отправился в командировку в Маньчжурию. В местном кафе у него случилась драка с бойцом ММА из Улан-Удэ, в которой мужчина серьезно травмировался. В местной больнице ему провели трепанацию черепа, но случился отек мозга, и уралец умер. Бурят был задержан. Екатерина осталась одна с тремя детьми. В пособиях ей отказали, аргументировав, что зарплата свердловчанки на тысячу рублей превышает доход. Вдова похоронила мужа только в начале августа в родном городе Красноуфимске. Чтобы вывезти прах из-за границы, женщине пришлось преодолеть много сложностей: бюрократических, технических и финансовых. Сейчас она ждет результаты судмедэкспертизы. По ее словам, от этого будет зависеть ход следствия дела и степень наказания подсудимого.