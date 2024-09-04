В МИД представили доказательства причастности Британии к ударам ВСУ по России

ВСУ используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), настроенные в Великобритании, для нападений на территорию России. Об этом сообщили в МИД РФ. Это выяснилось при изучении электронных компонентов беспилотников.
«В ходе изучения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов, которые были применены украинской стороной в начале августа <…> в Каменском районе Ростовской области, удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА осуществлялась на территории Британии…» — заявили в МИД РФ. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Там добавили, что компании, где были настроены украинские дроны, специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности.
По данным МИД, сборка беспилотников происходила в Киевской области. При этом, запуск их осуществлялся с территории, контролируемой ВСУ, недалеко от города Славянск в ДНР.
В начале августа беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область. В результате этого были повреждены складные объекты в Каменском и Морозовском районах.
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