В МИД представили доказательства причастности Британии к ударам ВСУ по России

МИД РФ: дроны для ударов по России настраивают в Британии
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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Украинские дроны настраиваются в Британии, заявили в МИД Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), настроенные в Великобритании, для нападений на территорию России. Об этом сообщили в МИД РФ. Это выяснилось при изучении электронных компонентов беспилотников.

«В ходе изучения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов, которые были применены украинской стороной в начале августа <…> в Каменском районе Ростовской области, удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА осуществлялась на территории Британии…» — заявили в МИД РФ. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Там добавили, что компании, где были настроены украинские дроны, специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности.

По данным МИД, сборка беспилотников происходила в Киевской области. При этом, запуск их осуществлялся с территории, контролируемой ВСУ, недалеко от города Славянск в ДНР.

В начале августа беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область. В результате этого были повреждены складные объекты в Каменском и Морозовском районах.

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ВСУ используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), настроенные в Великобритании, для нападений на территорию России. Об этом сообщили в МИД РФ. Это выяснилось при изучении электронных компонентов беспилотников. «В ходе изучения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов, которые были применены украинской стороной в начале августа <…> в Каменском районе Ростовской области, удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА осуществлялась на территории Британии…» — заявили в МИД РФ. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Там добавили, что компании, где были настроены украинские дроны, специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности. По данным МИД, сборка беспилотников происходила в Киевской области. При этом, запуск их осуществлялся с территории, контролируемой ВСУ, недалеко от города Славянск в ДНР. В начале августа беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область. В результате этого были повреждены складные объекты в Каменском и Морозовском районах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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