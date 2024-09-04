В МИД представили доказательства причастности Британии к ударам ВСУ по России

МИД РФ: дроны для ударов по России настраивают в Британии

04 сентября 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Украинские дроны настраиваются в Британии, заявили в МИД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), настроенные в Великобритании, для нападений на территорию России. Об этом сообщили в МИД РФ. Это выяснилось при изучении электронных компонентов беспилотников. «В ходе изучения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов, которые были применены украинской стороной в начале августа <…> в Каменском районе Ростовской области, удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА осуществлялась на территории Британии…» — заявили в МИД РФ. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Там добавили, что компании, где были настроены украинские дроны, специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности. По данным МИД, сборка беспилотников происходила в Киевской области. При этом, запуск их осуществлялся с территории, контролируемой ВСУ, недалеко от города Славянск в ДНР. В начале августа беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область. В результате этого были повреждены складные объекты в Каменском и Морозовском районах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), настроенные в Великобритании, для нападений на территорию России. Об этом сообщили в МИД РФ. Это выяснилось при изучении электронных компонентов беспилотников. «В ходе изучения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов, которые были применены украинской стороной в начале августа <…> в Каменском районе Ростовской области, удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА осуществлялась на территории Британии…» — заявили в МИД РФ. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Там добавили, что компании, где были настроены украинские дроны, специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности. По данным МИД, сборка беспилотников происходила в Киевской области. При этом, запуск их осуществлялся с территории, контролируемой ВСУ, недалеко от города Славянск в ДНР. В начале августа беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область. В результате этого были повреждены складные объекты в Каменском и Морозовском районах.