Лавров заявил о желании Зеленского заставить НАТО воевать вместо него

31 августа 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

Зеленский намерен отступить в сторону, и чтобы за него стали бы воевать американцы (архивное фото) Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский нацелен перевести конфликт вокруг Украины в большую войну при участии НАТО, чтобы силы альянса воевали вместо него. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Зеленский хочет уже вокруг Украины сделать все, чтобы развязать здесь большую войну. Но намерен отступить в сторону, и чтобы за него стали бы воевать американцы и другие натовцы», — заявил Лавров в интервью для документального фильма «Мосты на Восток» на телеканале RT. Так министре прокомментировал действия Киева и попытки некоторых сил спровоцировать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В Вашингтоне ранее признались в усталости от просьб Зеленского бить по России. США надоели просьбы украинского президента об использовании американского оружия для нанесения ударов по территории РФ, заявил сенатор Майк Ли, республиканец от штата Юта (США). США и партнеры НАТО и без того Более двух лет только и делали, что уступали требованиям Украины о денежных подачках и все более совершенном оружии, добавил Ли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский нацелен перевести конфликт вокруг Украины в большую войну при участии НАТО, чтобы силы альянса воевали вместо него. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Зеленский хочет уже вокруг Украины сделать все, чтобы развязать здесь большую войну. Но намерен отступить в сторону, и чтобы за него стали бы воевать американцы и другие натовцы», — заявил Лавров в интервью для документального фильма «Мосты на Восток» на телеканале RT. Так министре прокомментировал действия Киева и попытки некоторых сил спровоцировать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В Вашингтоне ранее признались в усталости от просьб Зеленского бить по России. США надоели просьбы украинского президента об использовании американского оружия для нанесения ударов по территории РФ, заявил сенатор Майк Ли, республиканец от штата Юта (США). США и партнеры НАТО и без того Более двух лет только и делали, что уступали требованиям Украины о денежных подачках и все более совершенном оружии, добавил Ли.