Зеленский нашел еще одного союзника в Европе

Украина и Ирландия подписали соглашение по безопасности

04 сентября 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский подписал соглашение с Ирландией, предусматривающее поддержку ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Ирландии Саймон Харрис подписали важное соглашение, которое предусматривает поддержку Киева и расширение двустороннего сотрудничества. Документ охватывает ряд сфер, включая подготовку украинских военных, гуманитарную помощь и усиление санкций в отношении России. «Сегодня мы подписали двустороннее соглашение между Украиной и Ирландией по безопасности, и этот документ позволит нам реализовать весь потенциал сотрудничества между нашими странами, а также с партнерами в рамках всей архитектуры договоров безопасности. Предусмотрена и дальнейшая поддержка наших гуманитарных и инфраструктурных потребностей: на этот год почти 170 миллионов евро, и это наше соглашение на 10 лет», — написали в telegram-канале «Офис Президента». В 2022 и 2023 годах Ирландия выделила 122 миллиона евро на нелетальную военную помощь, в 2024 году на эти цели предусмотрено 128 миллионов евро. Кроме того, на гуманитарную и стабилизационную поддержку в 2022 и 2023 годах было выделено 90 миллионов евро, а в текущем году планируется не менее 40 миллионов евро. Соглашение также включает пункты о разминировании территорий и подготовке ВСУ. Ирландия обеспечит постоянную подготовку украинских военных через тренировочную миссию Евросоюза и предоставит системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов. В рамках соглашения Ирландия обязалась усилить санкционное давление на Россию и оказать помощь Украине на пути к членству в ЕС. Как отмечается в тексте документа, более 109 тысяч украинцев уже получили временную защиту в Ирландии с февраля 2022 года. Эта дипломатическая инициатива стала частью широкомасштабной поддержки Украины со стороны международного сообщества, о чем свидетельствуют 26 двусторонних соглашений, заключенных Киевом в соответствии с Совместной декларацией G7. Ранее союзники Украины столкнулись с трудностями из-за поставок оружия. ВСУ при этом испытывают нехватку вооружения и не могут сдерживать продвижение российских сил в ДНР, а объемы производства оборонной продукции в РФ превосходят Запад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Ирландии Саймон Харрис подписали важное соглашение, которое предусматривает поддержку Киева и расширение двустороннего сотрудничества. Документ охватывает ряд сфер, включая подготовку украинских военных, гуманитарную помощь и усиление санкций в отношении России. «Сегодня мы подписали двустороннее соглашение между Украиной и Ирландией по безопасности, и этот документ позволит нам реализовать весь потенциал сотрудничества между нашими странами, а также с партнерами в рамках всей архитектуры договоров безопасности. Предусмотрена и дальнейшая поддержка наших гуманитарных и инфраструктурных потребностей: на этот год почти 170 миллионов евро, и это наше соглашение на 10 лет», — написали в telegram-канале «Офис Президента». В 2022 и 2023 годах Ирландия выделила 122 миллиона евро на нелетальную военную помощь, в 2024 году на эти цели предусмотрено 128 миллионов евро. Кроме того, на гуманитарную и стабилизационную поддержку в 2022 и 2023 годах было выделено 90 миллионов евро, а в текущем году планируется не менее 40 миллионов евро. Соглашение также включает пункты о разминировании территорий и подготовке ВСУ. Ирландия обеспечит постоянную подготовку украинских военных через тренировочную миссию Евросоюза и предоставит системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов. В рамках соглашения Ирландия обязалась усилить санкционное давление на Россию и оказать помощь Украине на пути к членству в ЕС. Как отмечается в тексте документа, более 109 тысяч украинцев уже получили временную защиту в Ирландии с февраля 2022 года. Эта дипломатическая инициатива стала частью широкомасштабной поддержки Украины со стороны международного сообщества, о чем свидетельствуют 26 двусторонних соглашений, заключенных Киевом в соответствии с Совместной декларацией G7. Ранее союзники Украины столкнулись с трудностями из-за поставок оружия. ВСУ при этом испытывают нехватку вооружения и не могут сдерживать продвижение российских сил в ДНР, а объемы производства оборонной продукции в РФ превосходят Запад.