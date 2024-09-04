Зеленский нашел еще одного союзника в Европе

Украина и Ирландия подписали соглашение по безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский подписал соглашение с Ирландией, предусматривающее поддержку ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Ирландии Саймон Харрис подписали важное соглашение, которое предусматривает поддержку Киева и расширение двустороннего сотрудничества. Документ охватывает ряд сфер, включая подготовку украинских военных, гуманитарную помощь и усиление санкций в отношении России.

«Сегодня мы подписали двустороннее соглашение между Украиной и Ирландией по безопасности, и этот документ позволит нам реализовать весь потенциал сотрудничества между нашими странами, а также с партнерами в рамках всей архитектуры договоров безопасности. Предусмотрена и дальнейшая поддержка наших гуманитарных и инфраструктурных потребностей: на этот год почти 170 миллионов евро, и это наше соглашение на 10 лет», — написали в telegram-канале «Офис Президента».

В 2022 и 2023 годах Ирландия выделила 122 миллиона евро на нелетальную военную помощь, в 2024 году на эти цели предусмотрено 128 миллионов евро. Кроме того, на гуманитарную и стабилизационную поддержку в 2022 и 2023 годах было выделено 90 миллионов евро, а в текущем году планируется не менее 40 миллионов евро.

Соглашение также включает пункты о разминировании территорий и подготовке ВСУ. Ирландия обеспечит постоянную подготовку украинских военных через тренировочную миссию Евросоюза и предоставит системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов.

В рамках соглашения Ирландия обязалась усилить санкционное давление на Россию и оказать помощь Украине на пути к членству в ЕС. Как отмечается в тексте документа, более 109 тысяч украинцев уже получили временную защиту в Ирландии с февраля 2022 года. Эта дипломатическая инициатива стала частью широкомасштабной поддержки Украины со стороны международного сообщества, о чем свидетельствуют 26 двусторонних соглашений, заключенных Киевом в соответствии с Совместной декларацией G7.

Ранее союзники Украины столкнулись с трудностями из-за поставок оружия. ВСУ при этом испытывают нехватку вооружения и не могут сдерживать продвижение российских сил в ДНР, а объемы производства оборонной продукции в РФ превосходят Запад.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Ирландии Саймон Харрис подписали важное соглашение, которое предусматривает поддержку Киева и расширение двустороннего сотрудничества. Документ охватывает ряд сфер, включая подготовку украинских военных, гуманитарную помощь и усиление санкций в отношении России. «Сегодня мы подписали двустороннее соглашение между Украиной и Ирландией по безопасности, и этот документ позволит нам реализовать весь потенциал сотрудничества между нашими странами, а также с партнерами в рамках всей архитектуры договоров безопасности. Предусмотрена и дальнейшая поддержка наших гуманитарных и инфраструктурных потребностей: на этот год почти 170 миллионов евро, и это наше соглашение на 10 лет», — написали в telegram-канале «Офис Президента». В 2022 и 2023 годах Ирландия выделила 122 миллиона евро на нелетальную военную помощь, в 2024 году на эти цели предусмотрено 128 миллионов евро. Кроме того, на гуманитарную и стабилизационную поддержку в 2022 и 2023 годах было выделено 90 миллионов евро, а в текущем году планируется не менее 40 миллионов евро. Соглашение также включает пункты о разминировании территорий и подготовке ВСУ. Ирландия обеспечит постоянную подготовку украинских военных через тренировочную миссию Евросоюза и предоставит системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов. В рамках соглашения Ирландия обязалась усилить санкционное давление на Россию и оказать помощь Украине на пути к членству в ЕС. Как отмечается в тексте документа, более 109 тысяч украинцев уже получили временную защиту в Ирландии с февраля 2022 года. Эта дипломатическая инициатива стала частью широкомасштабной поддержки Украины со стороны международного сообщества, о чем свидетельствуют 26 двусторонних соглашений, заключенных Киевом в соответствии с Совместной декларацией G7. Ранее союзники Украины столкнулись с трудностями из-за поставок оружия. ВСУ при этом испытывают нехватку вооружения и не могут сдерживать продвижение российских сил в ДНР, а объемы производства оборонной продукции в РФ превосходят Запад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...