В МАГАТЭ заявили о серьезных проблемах безопасности на ЗАЭС

На Запорожской АЭС по-прежнему остается реальной угроза ядерного инцидента. Все семь компонентов ядерной безопасности подорваны частично или полностью, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, побывавший с визитом на станции.
«Риски для персонала станции и международного сообщества растут по мере продолжения вооруженного конфликта», — заявил он. Опасности добавляют удары БПЛА со стороны ВСУ и возникающие из-за этого пожары.
«Ситуация… остается шаткой и нестабильной. Семь неотъемлемых компонентов безопасности подорваны полностью или частично», — говорит глава МАГАТЭ. Выдержки из доклада передает ТАСС.
Это уже пятый визит представителей МАГАТЭ в Энергодар, где расположена ЗАЭС. Гросси отправился туда 2 сентября. Ранее он побывал с визитом на Курской АЭС, которая также обстреливается украинскими войсками.
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