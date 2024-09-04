В МАГАТЭ заявили о серьезных проблемах безопасности на ЗАЭС

Гросси: риски ядерного инцидента на ЗАЭС растут из-за ударов беспилотников

04 сентября 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Риски для персонала станции остаются высокими Фото: Таисия Воронцова © URA.RU На Запорожской АЭС по-прежнему остается реальной угроза ядерного инцидента. Все семь компонентов ядерной безопасности подорваны частично или полностью, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, побывавший с визитом на станции. «Риски для персонала станции и международного сообщества растут по мере продолжения вооруженного конфликта», — заявил он. Опасности добавляют удары БПЛА со стороны ВСУ и возникающие из-за этого пожары. «Ситуация… остается шаткой и нестабильной. Семь неотъемлемых компонентов безопасности подорваны полностью или частично», — говорит глава МАГАТЭ. Выдержки из доклада передает ТАСС. Это уже пятый визит представителей МАГАТЭ в Энергодар, где расположена ЗАЭС. Гросси отправился туда 2 сентября. Ранее он побывал с визитом на Курской АЭС, которая также обстреливается украинскими войсками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Запорожской АЭС по-прежнему остается реальной угроза ядерного инцидента. Все семь компонентов ядерной безопасности подорваны частично или полностью, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, побывавший с визитом на станции. «Риски для персонала станции и международного сообщества растут по мере продолжения вооруженного конфликта», — заявил он. Опасности добавляют удары БПЛА со стороны ВСУ и возникающие из-за этого пожары. «Ситуация… остается шаткой и нестабильной. Семь неотъемлемых компонентов безопасности подорваны полностью или частично», — говорит глава МАГАТЭ. Выдержки из доклада передает ТАСС. Это уже пятый визит представителей МАГАТЭ в Энергодар, где расположена ЗАЭС. Гросси отправился туда 2 сентября. Ранее он побывал с визитом на Курской АЭС, которая также обстреливается украинскими войсками.