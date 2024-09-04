В МАГАТЭ заявили о серьезных проблемах безопасности на ЗАЭС

Гросси: риски ядерного инцидента на ЗАЭС растут из-за ударов беспилотников
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Риски для персонала станции остаются высокими Фото:

На Запорожской АЭС по-прежнему остается реальной угроза ядерного инцидента. Все семь компонентов ядерной безопасности подорваны частично или полностью, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, побывавший с визитом на станции.

«Риски для персонала станции и международного сообщества растут по мере продолжения вооруженного конфликта», — заявил он. Опасности добавляют удары БПЛА со стороны ВСУ и возникающие из-за этого пожары.

«Ситуация… остается шаткой и нестабильной. Семь неотъемлемых компонентов безопасности подорваны полностью или частично», — говорит глава МАГАТЭ. Выдержки из доклада передает ТАСС.

Это уже пятый визит представителей МАГАТЭ в Энергодар, где расположена ЗАЭС. Гросси отправился туда 2 сентября. Ранее он побывал с визитом на Курской АЭС, которая также обстреливается украинскими войсками.

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На Запорожской АЭС по-прежнему остается реальной угроза ядерного инцидента. Все семь компонентов ядерной безопасности подорваны частично или полностью, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, побывавший с визитом на станции. «Риски для персонала станции и международного сообщества растут по мере продолжения вооруженного конфликта», — заявил он. Опасности добавляют удары БПЛА со стороны ВСУ и возникающие из-за этого пожары. «Ситуация… остается шаткой и нестабильной. Семь неотъемлемых компонентов безопасности подорваны полностью или частично», — говорит глава МАГАТЭ. Выдержки из доклада передает ТАСС. Это уже пятый визит представителей МАГАТЭ в Энергодар, где расположена ЗАЭС. Гросси отправился туда 2 сентября. Ранее он побывал с визитом на Курской АЭС, которая также обстреливается украинскими войсками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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