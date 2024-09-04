СКР завел уголовное дело по видео о пытках российских военнопленных

04 сентября 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

В соцсетях появилось видео, на котором демонстрируется жестокое обращение бойцов ВСУ над пленными РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В связи с появлением в социальных сетях видеозаписи, демонстрирующей жестокое обращение с российскими военнопленными, Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России. «В целях проверки информации о жестоком обращении с российскими военнослужащими возбуждено уголовное дело. В социальных медиа размещена видеозапись, на которой демонстрируется жестокое обращение украинских боевиков с российскими военнослужащими», — написали в telegram-канале СК. Уголовное дело возбуждено по факту возможного применения запрещенных методов ведения вооруженного конфликта. Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести всестороннее расследование и представить доклад по результатам проверки. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмены России и Украины продолжают работу во военнопленным. Они на взаимной основе посещают пленных: украинская сторона — российских и наоборот. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с появлением в социальных сетях видеозаписи, демонстрирующей жестокое обращение с российскими военнопленными, Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России. «В целях проверки информации о жестоком обращении с российскими военнослужащими возбуждено уголовное дело. В социальных медиа размещена видеозапись, на которой демонстрируется жестокое обращение украинских боевиков с российскими военнослужащими», — написали в telegram-канале СК. Уголовное дело возбуждено по факту возможного применения запрещенных методов ведения вооруженного конфликта. Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести всестороннее расследование и представить доклад по результатам проверки. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмены России и Украины продолжают работу во военнопленным. Они на взаимной основе посещают пленных: украинская сторона — российских и наоборот.