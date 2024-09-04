СКР завел уголовное дело по видео о пытках российских военнопленных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прения по делу Виктора Чернобровина. Челябинск, адвокат, уголовное дело, судебное заседание, дело, суд, руки
В соцсетях появилось видео, на котором демонстрируется жестокое обращение бойцов ВСУ над пленными РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В связи с появлением в социальных сетях видеозаписи, демонстрирующей жестокое обращение с российскими военнопленными, Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«В целях проверки информации о жестоком обращении с российскими военнослужащими возбуждено уголовное дело. В социальных медиа размещена видеозапись, на которой демонстрируется жестокое обращение украинских боевиков с российскими военнослужащими», — написали в telegram-канале СК.

Уголовное дело возбуждено по факту возможного применения запрещенных методов ведения вооруженного конфликта. Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести всестороннее расследование и представить доклад по результатам проверки.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмены России и Украины продолжают работу во военнопленным. Они на взаимной основе посещают пленных: украинская сторона — российских и наоборот.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В связи с появлением в социальных сетях видеозаписи, демонстрирующей жестокое обращение с российскими военнопленными, Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России. «В целях проверки информации о жестоком обращении с российскими военнослужащими возбуждено уголовное дело. В социальных медиа размещена видеозапись, на которой демонстрируется жестокое обращение украинских боевиков с российскими военнослужащими», — написали в telegram-канале СК. Уголовное дело возбуждено по факту возможного применения запрещенных методов ведения вооруженного конфликта. Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести всестороннее расследование и представить доклад по результатам проверки. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмены России и Украины продолжают работу во военнопленным. Они на взаимной основе посещают пленных: украинская сторона — российских и наоборот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...