СКР завел уголовное дело по видео о пытках российских военнопленных

В связи с появлением в социальных сетях видеозаписи, демонстрирующей жестокое обращение с российскими военнопленными, Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России.
«В целях проверки информации о жестоком обращении с российскими военнослужащими возбуждено уголовное дело. В социальных медиа размещена видеозапись, на которой демонстрируется жестокое обращение украинских боевиков с российскими военнослужащими», — написали в telegram-канале СК.
Уголовное дело возбуждено по факту возможного применения запрещенных методов ведения вооруженного конфликта. Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести всестороннее расследование и представить доклад по результатам проверки.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмены России и Украины продолжают работу во военнопленным. Они на взаимной основе посещают пленных: украинская сторона — российских и наоборот.
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