Диетолог назвала орех, который спасет от рака

Диетолог Макиша: один бразильский орех содержит суточную дозу селена
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Все орехи содержат много питательных веществ и микроэлементов Фото:

Один бразильский орех содержит суточную дозу селена. Об этом сообщила диетолог Марина Макиша. Селен является веществом, которое борется с онкологией.

«Таким образом, этот элемент можно получать не из каких-то непонятных добавок, а просто съедая один бразильский орешек», — рассказала Макиша в интервью «Ридусу». Селен признан одним из мощнейших компонентов от онкологии.

Диетолог отметила, что все орехи содержат много питательных веществ для организма человека, но имеют высокую калорийность — от 500 до 600 килокалорий на 100 граммов. Лучше съедать в день не больше 25-30 граммов орехов, иначе можно столкнуться с набором лишнего веса, рекомендует Макиша.

Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала о том, что мясо раков содержит большое количество микроэлементов селена — сильнейшего противоракового компонента. Потребление этого продукта может защитить от онкологических заболеваний.

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Один бразильский орех содержит суточную дозу селена. Об этом сообщила диетолог Марина Макиша. Селен является веществом, которое борется с онкологией. «Таким образом, этот элемент можно получать не из каких-то непонятных добавок, а просто съедая один бразильский орешек», — рассказала Макиша в интервью «Ридусу». Селен признан одним из мощнейших компонентов от онкологии. Диетолог отметила, что все орехи содержат много питательных веществ для организма человека, но имеют высокую калорийность — от 500 до 600 килокалорий на 100 граммов. Лучше съедать в день не больше 25-30 граммов орехов, иначе можно столкнуться с набором лишнего веса, рекомендует Макиша. Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала о том, что мясо раков содержит большое количество микроэлементов селена — сильнейшего противоракового компонента. Потребление этого продукта может защитить от онкологических заболеваний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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