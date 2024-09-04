Диетолог назвала орех, который спасет от рака

Диетолог Макиша: один бразильский орех содержит суточную дозу селена

04 сентября 2024 в 21:28 Размер текста - 17 +

Все орехи содержат много питательных веществ и микроэлементов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Один бразильский орех содержит суточную дозу селена. Об этом сообщила диетолог Марина Макиша. Селен является веществом, которое борется с онкологией. «Таким образом, этот элемент можно получать не из каких-то непонятных добавок, а просто съедая один бразильский орешек», — рассказала Макиша в интервью «Ридусу». Селен признан одним из мощнейших компонентов от онкологии. Диетолог отметила, что все орехи содержат много питательных веществ для организма человека, но имеют высокую калорийность — от 500 до 600 килокалорий на 100 граммов. Лучше съедать в день не больше 25-30 граммов орехов, иначе можно столкнуться с набором лишнего веса, рекомендует Макиша. Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала о том, что мясо раков содержит большое количество микроэлементов селена — сильнейшего противоракового компонента. Потребление этого продукта может защитить от онкологических заболеваний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один бразильский орех содержит суточную дозу селена. Об этом сообщила диетолог Марина Макиша. Селен является веществом, которое борется с онкологией. «Таким образом, этот элемент можно получать не из каких-то непонятных добавок, а просто съедая один бразильский орешек», — рассказала Макиша в интервью «Ридусу». Селен признан одним из мощнейших компонентов от онкологии. Диетолог отметила, что все орехи содержат много питательных веществ для организма человека, но имеют высокую калорийность — от 500 до 600 килокалорий на 100 граммов. Лучше съедать в день не больше 25-30 граммов орехов, иначе можно столкнуться с набором лишнего веса, рекомендует Макиша. Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала о том, что мясо раков содержит большое количество микроэлементов селена — сильнейшего противоракового компонента. Потребление этого продукта может защитить от онкологических заболеваний.