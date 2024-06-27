27 июня 2024

Малышева назвала продукт с сильнейшим противораковым действием

Малышева: селен в мясе рака хорошо защищает от онкологических заболеваний
© Служба новостей «URA.RU»
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В 100 граммах мяса рака содержится более чем половина суточной нормы селена
В 100 граммах мяса рака содержится более чем половина суточной нормы селена Фото:

Мясо раков богато микроэлементами селена, которые являются «сильнейшим противораковым компонентом». Его потребление способно защитить от онкологических заболеваний, сообщила телеведущая Елена Малышева.

«Селен — сильнейший противораковый компонент. Уже давно известно, что у людей с раком низкий уровень селена. Поэтому в целом продукты из селена должны быть обязательно», — рассказала Малышева в программе «Жить здорово!».

Также селен является природным антиоксидантом, помогает кальцию встраиваться в кости и защищает нервные клетки в сетчатке глаза от разрушения. Его содержание в 100 граммах мяса рака равно более чем половине суточной нормы.

На начальных стадиях заболевания большинства видов рака никак себя не проявляют. Тем не менее, есть исключения — например, некоторые виды злокачественной опухоли врачи могут заметить с помощью пальпации — ощупывания тела пациента, передает телеканал 360.

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Мясо раков богато микроэлементами селена, которые являются «сильнейшим противораковым компонентом». Его потребление способно защитить от онкологических заболеваний, сообщила телеведущая Елена Малышева. «Селен — сильнейший противораковый компонент. Уже давно известно, что у людей с раком низкий уровень селена. Поэтому в целом продукты из селена должны быть обязательно», — рассказала Малышева в программе «Жить здорово!». Также селен является природным антиоксидантом, помогает кальцию встраиваться в кости и защищает нервные клетки в сетчатке глаза от разрушения. Его содержание в 100 граммах мяса рака равно более чем половине суточной нормы. На начальных стадиях заболевания большинства видов рака никак себя не проявляют. Тем не менее, есть исключения — например, некоторые виды злокачественной опухоли врачи могут заметить с помощью пальпации — ощупывания тела пациента, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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