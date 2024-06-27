Малышева назвала продукт с сильнейшим противораковым действием

Мясо раков богато микроэлементами селена, которые являются «сильнейшим противораковым компонентом». Его потребление способно защитить от онкологических заболеваний, сообщила телеведущая Елена Малышева.
«Селен — сильнейший противораковый компонент. Уже давно известно, что у людей с раком низкий уровень селена. Поэтому в целом продукты из селена должны быть обязательно», — рассказала Малышева в программе «Жить здорово!».
Также селен является природным антиоксидантом, помогает кальцию встраиваться в кости и защищает нервные клетки в сетчатке глаза от разрушения. Его содержание в 100 граммах мяса рака равно более чем половине суточной нормы.
На начальных стадиях заболевания большинства видов рака никак себя не проявляют. Тем не менее, есть исключения — например, некоторые виды злокачественной опухоли врачи могут заметить с помощью пальпации — ощупывания тела пациента, передает телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.