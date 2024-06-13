Мишустин реформирует железные дороги, делая акцент на Восточном полигоне

Мишустин потребовал учесть интересы перевозчиков грузов по Восточному полигону

13 июня 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Мишустин (на фото) провел встречу с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основным сдерживающим фактором в развитии российского железнодорожного транспорта является медленное внедрение технологий в отрасль. Об этом с разговоре с URA.RU рассказал доктор технических наук, экс-директор «Института проблем транспорта» Олег Белый. Эксперт также пояснил, что требуется для повышения конкурентоспособности Восточного полигона. Мишустин в разговоре с главой «РЖД» Белозеровым (на фото) подчеркнул важность поддержания обратной связи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с генеральным директором «РЖД» Олегом Белозеровым указал на необходимость ускорить модернизацию Восточного полигона железных дорог (объединяет БАМ и Транссиб). Глава российского правительства подчеркнул важность поддержания обратной связи, «чтобы те перевозчики, которые пользуются Восточным полигоном, были удовлетворены». «Вопросы все равно есть», — сказал премьер в ответ на слова Белозерова о том, что РЖД разработало комплексную программу развития Восточного полигона. В ситуации с Восточным полигоном необходимо обеспечить взаимодействие с другими видами транспорта, убежден доктор технических наук, экс-директор «Института проблем транспорта» Олег Белый. По его словам, все виды транспорта должны быть направлены на единую цель — осуществление перевозочного процесса. «Для нашей страны очень важно взаимодействие различных видов транспорта — это первостепенно. Президент Путин очень хорошо понял это. На Восточном полигоне, наверняка, будет возможность осуществлять взаимодействие на базе железнодорожного транспорта с другими видами транспорта», — подчеркнул эксперт. Он убежден, что транспортная система России заработает еще более эффективно, если выстроить взаимодействие с другими видами транспорта, такими как автомобильный и водный. «Например, мелкие грузы не нужно перегружать на железнодорожную сеть, если рядом есть водные магистрали. Нужно распределять грузы: важнейшие грузы требуют первоочередного продвижения, а менее срочные могут доставляться более медленно. Это будет работать, когда система будет отлажена», — указал Белый. Белый уверен, что транспортная система России заработает еще более эффективно, если выстроить взаимодействие с другими видами транспорта, такими как автомобильный и водный Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По его словам, единственное, в чем Россия сегодня уступает мировым стандартам, — это высокоскоростное движение. «Поэтому президент Путин и премьер Мишустин обратили на это внимание и наметили развитие высокоскоростного движения в железнодорожном транспорте», — сказал Белый. Основным же сдерживающим фактором он назвал медленное внедрение технологий. «Наука, в том числе транспортная, не стоит на месте и есть новые предложения по развитию технологий, которые могут улучшить строительство и перевозочный процесс. Транссиб и БАМ строились по одним технологиям, а сейчас уже есть другие, современные технологии, которые требуют внедрения для улучшения пропускной и провозной способности. К счастью, у руководства есть понимание этого», — резюмировал он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основным сдерживающим фактором в развитии российского железнодорожного транспорта является медленное внедрение технологий в отрасль. Об этом с разговоре с URA.RU рассказал доктор технических наук, экс-директор «Института проблем транспорта» Олег Белый. Эксперт также пояснил, что требуется для повышения конкурентоспособности Восточного полигона. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с генеральным директором «РЖД» Олегом Белозеровым указал на необходимость ускорить модернизацию Восточного полигона железных дорог (объединяет БАМ и Транссиб). Глава российского правительства подчеркнул важность поддержания обратной связи, «чтобы те перевозчики, которые пользуются Восточным полигоном, были удовлетворены». «Вопросы все равно есть», — сказал премьер в ответ на слова Белозерова о том, что РЖД разработало комплексную программу развития Восточного полигона. В ситуации с Восточным полигоном необходимо обеспечить взаимодействие с другими видами транспорта, убежден доктор технических наук, экс-директор «Института проблем транспорта» Олег Белый. По его словам, все виды транспорта должны быть направлены на единую цель — осуществление перевозочного процесса. Он убежден, что транспортная система России заработает еще более эффективно, если выстроить взаимодействие с другими видами транспорта, такими как автомобильный и водный. «Например, мелкие грузы не нужно перегружать на железнодорожную сеть, если рядом есть водные магистрали. Нужно распределять грузы: важнейшие грузы требуют первоочередного продвижения, а менее срочные могут доставляться более медленно. Это будет работать, когда система будет отлажена», — указал Белый. По его словам, единственное, в чем Россия сегодня уступает мировым стандартам, — это высокоскоростное движение. «Поэтому президент Путин и премьер Мишустин обратили на это внимание и наметили развитие высокоскоростного движения в железнодорожном транспорте», — сказал Белый. Основным же сдерживающим фактором он назвал медленное внедрение технологий. «Наука, в том числе транспортная, не стоит на месте и есть новые предложения по развитию технологий, которые могут улучшить строительство и перевозочный процесс. Транссиб и БАМ строились по одним технологиям, а сейчас уже есть другие, современные технологии, которые требуют внедрения для улучшения пропускной и провозной способности. К счастью, у руководства есть понимание этого», — резюмировал он.