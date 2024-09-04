В Белоруссии задержан сотрудник японской спецслужбы

04 сентября 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

В Белоруссии задержали агента японских спецслужб, который заявил об опасности своих действий для страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Белоруссии задержали агента японских спецслужб, который занимался шпионажем на территории страны. Об этом сообщил телеканал «Беларусь-1». «Пойман агент, подданный страны восходящего солнца, имевший самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы 'Один пояс — один путь' и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры», — сообщает телеканал. Задержанный агент японской разведки признался в потенциальной опасности своих действий для безопасности Белоруссии. Ранее в Керчи сотрудники ФСБ задержали российского гражданина за передачу секретных данных украинским спецслужбам. Он распространял сведения о дислокации российских средств ПВО в Крыму. Следователи изъяли средства связи, в них удалось вскрыть переписку молодого человека с украинским куратором. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белоруссии задержали агента японских спецслужб, который занимался шпионажем на территории страны. Об этом сообщил телеканал «Беларусь-1». «Пойман агент, подданный страны восходящего солнца, имевший самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы 'Один пояс — один путь' и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры», — сообщает телеканал. Задержанный агент японской разведки признался в потенциальной опасности своих действий для безопасности Белоруссии. Ранее в Керчи сотрудники ФСБ задержали российского гражданина за передачу секретных данных украинским спецслужбам. Он распространял сведения о дислокации российских средств ПВО в Крыму. Следователи изъяли средства связи, в них удалось вскрыть переписку молодого человека с украинским куратором.