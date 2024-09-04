В Белоруссии задержан сотрудник японской спецслужбы

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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, арест, обвиняемый, арестант, руки, наручники
В Белоруссии задержали агента японских спецслужб, который заявил об опасности своих действий для страны Фото:

В Белоруссии задержали агента японских спецслужб, который занимался шпионажем на территории страны. Об этом сообщил телеканал «Беларусь-1».

«Пойман агент, подданный страны восходящего солнца, имевший самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы 'Один пояс — один путь' и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры», — сообщает телеканал. Задержанный агент японской разведки признался в потенциальной опасности своих действий для безопасности Белоруссии.

Ранее в Керчи сотрудники ФСБ задержали российского гражданина за передачу секретных данных украинским спецслужбам. Он распространял сведения о дислокации российских средств ПВО в Крыму. Следователи изъяли средства связи, в них удалось вскрыть переписку молодого человека с украинским куратором.

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В Белоруссии задержали агента японских спецслужб, который занимался шпионажем на территории страны. Об этом сообщил телеканал «Беларусь-1». «Пойман агент, подданный страны восходящего солнца, имевший самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы 'Один пояс — один путь' и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры», — сообщает телеканал. Задержанный агент японской разведки признался в потенциальной опасности своих действий для безопасности Белоруссии. Ранее в Керчи сотрудники ФСБ задержали российского гражданина за передачу секретных данных украинским спецслужбам. Он распространял сведения о дислокации российских средств ПВО в Крыму. Следователи изъяли средства связи, в них удалось вскрыть переписку молодого человека с украинским куратором.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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