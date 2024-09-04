04 сентября 2024

США ужесточили правила работы медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее компаний

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США заявили о будто бы враждебном влиянии компаний на выборы Фото:

Госдепартамент США объявил о новых мерах в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и ее составных частей, включая РИА Новости, RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik, классифицируя их как «иностранные представительства». Об этом сообщает Министерство финансов США.

«Включения в санкционный перечень дополняют действия правоохранительных органов, предпринятые Минюстом, а также действия Госдепартамента по включению медиагруппы „Россия сегодня“ и пяти ее дочерних компаний в список иностранных представительств, меры по введению визовых ограничений и обнародование предложения о вознаграждении в размере до 10 млн долларов за информацию, касающуюся иностранного вмешательства в американские выборы», — указывается в документе Минфина США.

Новая лицензия Минфина США запрещает передачу телекоммуникационных данных без разрешения Первому каналу, России-1, НТВ и другим организациям. Также в Госдепе заявили, что медиагруппу «Россия сегодня», дочерние организации в США обяжут отчитываться о сотрудниках в Штатах и имуществе. Эти меры являются частью усилий правительства США по борьбе с предполагаемым иностранным вмешательством в американский избирательный процесс и ужесточением контроля за деятельностью российских медиа на территории США.

Ранее сообщалось, что Минфин США вводит вводит санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян. Также говорилось, что в черный список вводятся две организации и 10 лиц по обвинению в будто бы враждебном влиянии на выборы в США.

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Госдепартамент США объявил о новых мерах в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и ее составных частей, включая РИА Новости, RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik, классифицируя их как «иностранные представительства». Об этом сообщает Министерство финансов США. «Включения в санкционный перечень дополняют действия правоохранительных органов, предпринятые Минюстом, а также действия Госдепартамента по включению медиагруппы „Россия сегодня“ и пяти ее дочерних компаний в список иностранных представительств, меры по введению визовых ограничений и обнародование предложения о вознаграждении в размере до 10 млн долларов за информацию, касающуюся иностранного вмешательства в американские выборы», — указывается в документе Минфина США. Новая лицензия Минфина США запрещает передачу телекоммуникационных данных без разрешения Первому каналу, России-1, НТВ и другим организациям. Также в Госдепе заявили, что медиагруппу «Россия сегодня», дочерние организации в США обяжут отчитываться о сотрудниках в Штатах и имуществе. Эти меры являются частью усилий правительства США по борьбе с предполагаемым иностранным вмешательством в американский избирательный процесс и ужесточением контроля за деятельностью российских медиа на территории США. Ранее сообщалось, что Минфин США вводит вводит санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян. Также говорилось, что в черный список вводятся две организации и 10 лиц по обвинению в будто бы враждебном влиянии на выборы в США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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