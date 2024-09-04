На «РМК-Арене» проходят съемки короткометражного кино

В Челябинске на площадке строящейся «РМК-Арены» проходят съемки короткометражного фильма, в котором главные герои — профессиональные боксеры. Фильм презентуют на Вечере бокса от RCC Boxing Promotions на арене «Трактор» уже 6 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе РМК.
«Главной съемочной площадкой стала строящаяся „РМК-Арена“, где по сюжету пересекаются карьерные пути спортсменов. До этого момента боксеры ни разу не встречались в ринге, но оба достигли элитного уровня в мировых рейтингах, и Челябинск стал для них точкой пересечения. Именно эта идея легла в основу короткометражки», — говорится в сообщении.
Ради съемок фильма были остановлены работы в чаше арены — места рабочих заняли операторы и гримеры. По ходу сюжета «РМК-Арена» обрастает фасадами и интерьером, дополняя путь боксера к спортивным достижениям. Команда промоушена «достроит» саму арену с помощью 3D-графики.
В пятницу, 6 сентября, пройдет шесть состязаний за мировые титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Турнир откроет череду событий, связанных с празднованием Дня города.
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