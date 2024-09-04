04 сентября 2024

На «РМК-Арене» проходят съемки короткометражного кино

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск станет точкой пересечения для известных спортсменов и в кино, и в жизни
Челябинск станет точкой пересечения для известных спортсменов и в кино, и в жизни Фото:

В Челябинске на площадке строящейся «РМК-Арены» проходят съемки короткометражного фильма, в котором главные герои — профессиональные боксеры. Фильм презентуют на Вечере бокса от RCC Boxing Promotions на арене «Трактор» уже 6 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе РМК.

«Главной съемочной площадкой стала строящаяся „РМК-Арена“, где по сюжету пересекаются карьерные пути спортсменов. До этого момента боксеры ни разу не встречались в ринге, но оба достигли элитного уровня в мировых рейтингах, и Челябинск стал для них точкой пересечения. Именно эта идея легла в основу короткометражки», — говорится в сообщении.

Ради съемок фильма были остановлены работы в чаше арены — места рабочих заняли операторы и гримеры. По ходу сюжета «РМК-Арена» обрастает фасадами и интерьером, дополняя путь боксера к спортивным достижениям. Команда промоушена «достроит» саму арену с помощью 3D-графики.

В пятницу, 6 сентября, пройдет шесть состязаний за мировые титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Турнир откроет череду событий, связанных с празднованием Дня города.

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В Челябинске на площадке строящейся «РМК-Арены» проходят съемки короткометражного фильма, в котором главные герои — профессиональные боксеры. Фильм презентуют на Вечере бокса от RCC Boxing Promotions на арене «Трактор» уже 6 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе РМК. «Главной съемочной площадкой стала строящаяся „РМК-Арена“, где по сюжету пересекаются карьерные пути спортсменов. До этого момента боксеры ни разу не встречались в ринге, но оба достигли элитного уровня в мировых рейтингах, и Челябинск стал для них точкой пересечения. Именно эта идея легла в основу короткометражки», — говорится в сообщении. Ради съемок фильма были остановлены работы в чаше арены — места рабочих заняли операторы и гримеры. По ходу сюжета «РМК-Арена» обрастает фасадами и интерьером, дополняя путь боксера к спортивным достижениям. Команда промоушена «достроит» саму арену с помощью 3D-графики. В пятницу, 6 сентября, пройдет шесть состязаний за мировые титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Турнир откроет череду событий, связанных с празднованием Дня города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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