04 сентября 2024

В Британии оценили перестановки в правительстве Украины

The Economist: перестановки на Украине говорят о дисфункции правительства
© Служба новостей «URA.RU»
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Англичане раскритиковали перестановки в правительстве Украины
Англичане раскритиковали перестановки в правительстве Украины Фото:

Перестановки в правительстве Украины наводят на мысли о дисфункции исполнительной власти. Об этом сообщили источники.

«Президент Украины Владимир Зеленский захотел при помощи мошеннического трюка попасть в новостные заголовки. Результат, при котором даже члены его собственной партии сделали процедуры посмешищем, а три из семи голосований провалились, наводит на мысль о растущей дисфункции правительства», — передает The Economist со ссылкой на источники.

Также участь Дмитрия Кулебы как главы МИД Украины была решена еще в апреле. Однако из-за возражений со стороны Госдепа США отставка была тогда отложена, отмечает британское издание.

Ранее представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук заявил, что в Верховную раду внесли предложения о назначении восьми кандидатов на должности министров. Он добавил, что поступило представление премьер-министра Украины о назначении Стефанишиной Ольги вице-премьер — министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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Перестановки в правительстве Украины наводят на мысли о дисфункции исполнительной власти. Об этом сообщили источники. «Президент Украины Владимир Зеленский захотел при помощи мошеннического трюка попасть в новостные заголовки. Результат, при котором даже члены его собственной партии сделали процедуры посмешищем, а три из семи голосований провалились, наводит на мысль о растущей дисфункции правительства», — передает The Economist со ссылкой на источники. Также участь Дмитрия Кулебы как главы МИД Украины была решена еще в апреле. Однако из-за возражений со стороны Госдепа США отставка была тогда отложена, отмечает британское издание. Ранее представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук заявил, что в Верховную раду внесли предложения о назначении восьми кандидатов на должности министров. Он добавил, что поступило представление премьер-министра Украины о назначении Стефанишиной Ольги вице-премьер — министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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