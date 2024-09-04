В Британии оценили перестановки в правительстве Украины

Перестановки в правительстве Украины наводят на мысли о дисфункции исполнительной власти. Об этом сообщили источники.
«Президент Украины Владимир Зеленский захотел при помощи мошеннического трюка попасть в новостные заголовки. Результат, при котором даже члены его собственной партии сделали процедуры посмешищем, а три из семи голосований провалились, наводит на мысль о растущей дисфункции правительства», — передает The Economist со ссылкой на источники.
Также участь Дмитрия Кулебы как главы МИД Украины была решена еще в апреле. Однако из-за возражений со стороны Госдепа США отставка была тогда отложена, отмечает британское издание.
Ранее представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук заявил, что в Верховную раду внесли предложения о назначении восьми кандидатов на должности министров. Он добавил, что поступило представление премьер-министра Украины о назначении Стефанишиной Ольги вице-премьер — министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
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