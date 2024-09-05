На свердловском участке «путинского автобана» закроют полосу

На участке Пермского тракта 5 сентября перекроют участок дороги около деревни Старые Решеты. В сторону Перми движение будет доступно только по одной полосе. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
«Р-242 [Пермь — Екатеринбург]. Возле деревни Старые Решеты (км 338) с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные на разделительной полосе. Движение в направлении города Пермь осуществляется по одной полосе», — говорится в telegram-канале трассы.
Дорожники призвали водителей планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Также «Уралуправтодор» просит водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.
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