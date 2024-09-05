На свердловском участке «путинского автобана» закроют полосу

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Движение будет осуществляться только по одной полосе
Движение будет осуществляться только по одной полосе Фото:

На участке Пермского тракта 5 сентября перекроют участок дороги около деревни Старые Решеты. В сторону Перми движение будет доступно только по одной полосе. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

«Р-242 [Пермь — Екатеринбург]. Возле деревни Старые Решеты (км 338) с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные на разделительной полосе. Движение в направлении города Пермь осуществляется по одной полосе», — говорится в telegram-канале трассы.

Дорожники призвали водителей планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Также «Уралуправтодор» просит водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.

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На участке Пермского тракта 5 сентября перекроют участок дороги около деревни Старые Решеты. В сторону Перми движение будет доступно только по одной полосе. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор». «Р-242 [Пермь — Екатеринбург]. Возле деревни Старые Решеты (км 338) с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные на разделительной полосе. Движение в направлении города Пермь осуществляется по одной полосе», — говорится в telegram-канале трассы. Дорожники призвали водителей планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Также «Уралуправтодор» просит водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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